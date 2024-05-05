胡楓寄語年輕人對工作有熱忱 林子祥葉蒨文贈插畫予修哥 (16:26)

王祖藍﹑李思捷和楊千嬅為修哥打氣兼祝他的澳門演唱會演出順利。（大會提供）

胡楓在澳門舉行分享會，現場還播出林子祥和葉蒨文以及王菀之的打氣片段。（大會提供）

胡楓（修哥）的「修哥無限楓騷演唱會2024」即將於5月18日在澳門館舉行，適逢主辦單位之一的陳淑芬（陳太），現正於澳門舉辦紀念展，陳太邀約修哥在紀念展中舉行個唱分享會。

修哥在分享會上表示他8、9歲時經常在假期時來澳門度假，澳門帶給他很多兒時愉快回憶和親切感，能夠在此開個唱也是他的心願，今次在破紀錄的31個主辦單位邀請下，他不用考慮便即時答應，並用半年時間預備。

澳門個唱嘉賓名單有24位嘉賓支持修哥，包括張家輝、王祖藍、阮兆祥、李思捷、羅蘭、肥媽、Joe Junior、顧紀筠、 鄭丹瑞、斑斑、蘇永康、黎瑞恩、胡杏兒、何國材、鄧麗欣、周柏豪、王菀之、張繼聰、許靖韻、曾比特、龍婷、古淖文、譚輝智和顏米羔。

陳太憶述認識修哥已久，她讚修哥充滿活力，肯提攜後輩，老中青藝人也喜歡他，經常邀約他吃飯，她希望修哥個唱長做長有，因每次能參與修哥演唱會，是幸運和福氣，而且修哥非常細心。修哥寄語年輕人不要怕從低層做起，最緊要對工作有熱忱，努力去做，自然會有成功的日子。

在分享會上同時播放了群星祝賀片段，包括林子祥和葉蒨文表示修哥超過90歲開個唱，真是無人能及，他們送兩幅插畫給修哥；王祖藍則說：「修哥真係勁呀，唔好話90幾歲啦，我40幾歲都未必開到一場個人演唱會，真係羨慕。」

李思捷說：「我一定要去，咁好玩嘅Party點可以冇我哋三隻福祿壽。」楊千嬅說：「恭喜修哥你又再開演唱會，你一直係我哋香港人好重要陪伴大家成長嘅人物，每一次你嘅演出，都會為我哋注入正能量，永遠樂觀同積極。」王菀之說：「我想看修哥喺台上載歌載舞、風度翩翩大唱金曲。」

（即時娛樂）