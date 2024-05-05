MIRROR ERROR互唱團歌 Stanley笑肥仔身形立體 阿Dee挑戰Kpop (20:02)

Alton（左圖）表示今次音樂會注入新元素，有別於MIRROR的巡唱內容；Frankie稱今次與ERROR同台，表演創作上可搞突破，做非一般事情。（鍾偉茵攝）

阿Dee自嘲是唯一未出單曲的歌手，但會想辦法帶驚喜給大家。（鍾偉茵攝）

Stanley（左圖）表示肥仔的身形比他更加立體。（鍾偉茵攝）

MIRROR其中5位成員楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton），以及ERROR成員何啟華（阿Dee）與梁業（肥仔），為6月初參與亞洲博覽館舉行的《Katch the Pop演唱會》受訪。

Lokman預告兩男團將合體，互唱大家的歌之外，更會與表演單位之一韓國「少女時代」前成員鄭秀妍（Jessica）有合作，阿Dee搞笑說：「Jessica最幸運，可以跟我們一起演出，未必唱韓文，應該是英文歌。」

問他們會否練韓文跟Jessica溝通？阿Dee說：「見Jessica好似去韓國旅行，只能用韓文講『唔該、多謝』，怕臨場發揮不穩定，英語溝通應該會比較好，可能Jessica已學定幾句廣東話跟我們交流。」學過韓語的Alton笑言曾傳授韓文「等我嚟啦」讀音，但經ERROR演繹變成廣東話粗口，阿Dee及肥仔更即場示範一次，引全場爆笑。

談到各人獨唱表演，阿Dee自嘲是唯一未出單曲的歌手，但會想辦法帶驚喜給大家：「我會挑戰認真做一次Kpop表演，初初在群組提出想法，沒有人理，以為大家否決我，後來發現大家正在努力為我完成心願。」

Stanley考慮在表演中加入不同形式的騷肌視角，他笑說：「肥仔身形比我更立體，我想唞唞，MIRROR巡演幾個月都累了，我想吃點東西，到時未必露得太誇張，但都會有這些元素。」

Frankie稱今次與ERROR同台，表演創作上可搞突破，做非一般事情，而Alton就承諾今次音樂會注入新元素，有別於MIRROR的巡唱內容。

（即時娛樂）