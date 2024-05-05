《九龍城寨之圍城》上映5天破2000萬票房 謝票取消示範「寸勁」環節 (21:36)

「城寨三子」林峯、張文傑、胡子彤與戲中飾演王九的伍允龍參演的電影《九龍城寨之圍城》叫好叫座，上映第5天已突破2000萬票房，成績理想。伍允龍今天（5日）繼續與謝票小隊入戲院，但取消了示範「寸勁」環節，只接受觀眾發問，4位演員在首場謝票，均獲觀眾大讚演得好，現實中武功了得的伍允龍直言他演的王九懂硬氣功：「角色最大挑戰就係畀人打，但唔可以表現得痛。」他獲觀眾慰問：「噚日冇事？」伍允龍聞言笑說：「冇事冇事！」

被問到戲中印象最深刻是那一幕？林峯指每一幕都難忘，他說：「要由頭打到落尾，大家係咪睇得好爽？打得最耐一場係大決戰，差唔多拍咗2星期，成班兄弟齊心協力捱過去，其實都唔簡單，最少一日都打16個鐘，最長一日連續打足22個鐘，我覺得係壯舉。」

問到今次與古天樂合作感受？林峯即道：「開心囉！認識老闆古仔都廿幾年，有幸入行不久便認識呢位哥哥，到𠵱家佢仲教我好多嘢，加入公司後，近年多咗機會參與大銀幕演出，亦希望自己繼續學習。」

他指古仔戲中角色與每一個角色都有互動，特別是古仔角色戰死一場戲，是一場講述生離死別感情戲，他表示大家拍得好辛苦，因為感情濃烈，這場戲也拍了2天，他說：「最大感觸係經過我哋努力之後，可以呈現畀觀眾睇，好多謝觀眾支持，希望有更多朋友鍾意呢部電影，先有機會開拍下一部。」

戲中幾乎所有演員都有動作演出，女演員亦不例外，飾演城寨居民的廖子妤在戲中要以廚具抗戰，蔡思韵亦要按劇本需要大力掌摑古天樂，至今仍未敢正視對方，她說：「因為必需要用真力，後來見到古生需要冰敷，真的很對不起﹗」

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（即時娛樂）