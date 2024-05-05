盧瀚霆不捨九展下月尾停運︰那是MIRROR最中心的家 (20:48)

盧瀚霆（Anson Lo）今天（5日）出席商場活動，吸引逾500神徒（粉絲暱稱）企滿幾層樓。穿上粉紅冷衫的他與卡通人物合照時擺甫士賣萌，又跟現場小粉絲玩搶答遊戲，氣氛熱鬧﹗Anson Lo受訪時回憶小時候常與家人到主題樂園遊玩及選購精品︰「媽媽認為讀好書是基本，因此沒以學業成績作為可購買樂園精品的交換條件。」他表示家人仍在外遊，這幾天都靠叫外賣醫肚。

MIRROR下月舉行12場《Hi MIRO! 見面祭》，12位成員各自出席一場見面會。Anson Lo擔心神徒要疲於奔命撲飛︰「搶飛情况難免，最擔心他們搶不到飛會很失望，希望每人也有一次入場機會，即使見不到我，能見到任何一位成員也好。」九展將營運至下月30日，見面會或將是MIRROR最後一次在Star Hall舉行的活動。Anson Lo坦言不捨得︰「九展陪伴MIRROR成軍，我們成軍前已不停去九展。雖然我們近年已少回去，但九展是MIRROR最中心的家，是孕育我們的地方。我們在九展有很多回憶，我們仍有很多東西在那裏，如以前比賽時用過的道具、服裝，甚至粉絲信及禮物。我們在九展有一間房，專門用來存放粉絲的禮物，我們不時會去拿回家，因此有很多美好回憶。」

《CHILL CLUB 推介榜 年度推介 23/24》下周日（12日）舉行，ViuTV公布年度男歌手5強走勢名單，Anson Lo是其中一人。他表示對獎項抱平常心︰「每年頒獎禮的變化也很大，我有沒有獎也開心。即使不是我得獎，大家能投票給MIRROR也是種肯定。我在每個頒獎禮也獲粉絲無條件支持，看見他們部分人已在網上分享、開始組隊幫我拉票，知道大家很辛苦，既要搶見面會門票、幫忙拉票、看MIRROR澳門演唱會，還要聽我的新歌，比返工更忙。感謝他們抽出私人時間身兼多職，真的很不容易，也不是必然的。」

《深閨》MV上架兩星期的點擊率已破140萬，Anson Lo十分欣慰︰「我每年只出一首慢歌，所以很罕有。如歌曲有好成績，能吸引到粉絲以外的樂迷喜歡，我會更有滿足感。」

（即時娛樂）