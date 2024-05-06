蔡琴入行45周年 紅館開騷跟觀眾慶祝 盼一家大細約會睇騷 (12:35)

蔡琴將於5月25至26日在紅館舉行兩場《「好新琴」香港站》演唱會，適逢亦是她入行45周年，她笑言大家不要提她已經唱了45年，她會永不言休，最好能相聚就好好珍惜。

母親節將至，每次演唱會必為座上客的母親，因為年紀大不能再次陪她來港欣賞她的演出，這是蔡琴最大的遺憾，談到她會否在台上挑選一首歌獻給媽媽，她表示應該不會，因擔心自己會哭，影響演出。她表示母親年紀大，疫情後身體不是很好，目前住在台灣老家，她說：「我本來叫她搬來跟我住，老人家最需要是陪伴，可是她不要，就是喜歡留在從前跟爸爸一起住的老家，習慣了舒服。疫情時最擔心我是媽媽，因為我是家裏經濟支柱，我就告訴她，她不用擔心吃飯問題，永遠不用擔心。」

蔡琴表示這次來紅館開騷，剛好是母親節剛過，父親節即將來臨：「這個巧合，正好是兒女們﹑孫輩的，跟你們長輩來個約會。你有跟祖母約會過？你以為你媽媽，生下來就是媽媽樣子？她曾經是一個女孩，趁這個機會，建議大家，既然有『好新琴』演唱會，裏面的歌也不會多難聽，你爸爸﹑媽媽﹑祖母﹑祖父說不定都是我歌迷，如果你這麼貼心，你犧牲一下自己，你請他們去約會，請他們看演唱會，長輩們應該會很感動。這種約會比什麼禮物都來得重要，他們不需要名牌，為他們親手做個小禮物，裏面有演唱會的票，他們一定很高興。」

問到蔡琴小時侯，有沒有自製禮物送給媽媽？她笑道：「當然有，我曾經為媽媽畫過『麻姑獻壽』畫作禮物，當年可厲害了，每個人來我家都大讚，你們家蔡琴那麼能畫，也幫我畫一張，結果整條村都來邀我畫『麻姑獻壽』，我媽收到過百個邀請單子。」

今年是她入行45周年，是難得的紀念，蔡琴表示沒想過大肆慶祝，大家最好不要提醒她已經唱了這麼多年：「我最近常常在想，是不是再唱下去這個問題，心情上也很予盾，現在身體是不錯，我的聲帶肌肉也有專業醫生教我如何操練，如果有一天我覺得自己不能達到自己設定的基本要求，我就考慮不再唱了，因為我最不喜歡是已經老態龍鍾，自己還不覺得。我不喜歡觀眾不要我了，我還不知道。我希望留下給大家的，是最好的印象。」

（即時娛樂）