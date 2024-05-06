陳奕迅武漢巡唱因腰傷痛到喊 暫停跳舞環節：從未試過這樣子 (12:52)

陳奕迅（Eason）的 Fear and Dreams世界巡迴演唱會，上星期開始，巡迴到武漢演出6場，料不到跳舞時Eason太投入拉傷腰，唱至演唱會第3部分尾段，Eason邊唱邊托著腰，因痛楚閃出淚光，最後要暫停第4部分勁歌熱舞，改以站立接受歌迷點唱。雖然Eason腰痛，但愈唱愈強，爆發力驚人，「腰痛」版《浮誇》讓歌迷聽出耳油，大讚是神級演繹，今次意外令武漢尾場歌迷獲得5首平日少唱的金曲。

Eason於武漢一共6場演出，昨晚（5日）踏入尾場，唱到第四部分《人生馬拉松》時，觀眾看到於大熒幕上的Eason，邊唱邊露出痛苦表情，最初以為他為歌而投入，漸漸才發覺有異樣，可見他唱到最後，閃著淚光，手摸腰位，不知發生何事。

Eason跟觀眾Talking時，他停下來跟大家說：「謝謝大家，唉，謝謝你們。今（昨）天很特別，你知道，我演唱會有個超high的部分，我昨天到這個跳快歌的部分，我chok到了，國語是『拉』到？是因為自己太興奮了， 跟年紀沒關係，是一個意外！ 今（昨）天我很擔心，能不能完成，至少...唱的部分還可以，身體的能量可能沒辦法，所以很困擾...我剛真的是痛到哭出來，從來未試過這樣子，剛真的很痛，不是悲傷的痛，真的不好意思。」

接著他又搞笑說：「不如這樣吧，你們這麼愛我，武漢，5月5號，無Encore！哈哈哈...」觀眾起哄大叫他「不用跳」，他就說：「你們對我太好啦，不用跳，唱歌就好？那我不用換衣服囉！你們想聽什麼？」接著他從歌迷投票之中，一口氣唱了《十面埋伏》，《陀飛輪》、《與我常在》、《忘記歌詞》、《浮誇》、《沙龍》。

最後他忍著腰骨的痛，繼續跑兩邊舞台多謝觀眾：「感謝你們的包容，包容我的腰背，很感謝你們，今（昨）天沒辦法跳，沒辦法一起瘋，只可以多唱幾首歌，希望你們喜歡。很奇妙，有些東西，你失去了，你就會得到別的東西，腰傷不用跳舞，我跳不到就再多唱一些歌，也沒預期，得到意想不到的快樂，謝謝你們。很爽，很特別的一天，5月5號武漢！」

演出過後，Eason返回酒店休息，他表示先浸了熱水浴，讓腰骨疼痛舒緩，連話也不能多講，因為一笑用力也會痛，按摩師傅也認為他不宜再按摩，適宜早點休息，所以腰傷的他今天回港後，要再看醫生治理。

（即時娛樂）