芷珊約您｜草蜢揭入行初期窮到燶 蔡一傑哽咽感激成奎安雪中送炭 (13:08)

由黎芷珊主持的《芷珊約您》昨晚（5日）播出第3集，嘉賓是組合草蜢，芷珊飛到台灣直擊他們高雄巨蛋演唱會，成軍39年的草蜢，相隔30年再於高雄開騷，3子使盡渾身解數焫㷫全場，氣氛熾熱。

高雄巨蛋演唱會完騷後，芷珊與草蜢的蔡一智、蔡一傑和蘇志威深度訪問。芷珊問到3子覺得10年後的草蜢會是怎樣？蘇老闆表示不會被年齡限制思想：「歷史都係人創造，你6、70歲仲喺上面跳，唔係唔得㗎喎！」傑仔亦贊同：「唔好畀自己太多阻礙同藉口，盡做吖，將自己發揮到最好為止。」

芷珊再問到他們覺得現在快樂嗎？3子異口同聲說覺得快樂，坦言入行39年的旅程充滿Amazing，傑仔說：「諗番自己出道，十幾廿歲到𠵱家，好幸運我哋幻想出嚟嘅嘢都成為現實，仲要做得幾好，好感恩。」阿智則說：「我哋係屋邨仔之嘛，讀書仲係渣添啦，以前以為成功唔到㗎喇，但𠵱家係做到Famous喎，講緊去到邊度都有人識你喎，嗰時係幾難想像。」

節目尾聲，草蜢應芷珊要求爆一個小秘密，3子大爆入行頭幾年，曾有表面風光，但其實非常窮困的時期，傑仔說：「我哋開始出道攞咗新人獎，入行差唔多7年，之後都攞咗好多獎，喺出面其實都叫幾紅，但係我哋仍然好窮，嗰時仲住緊喺屋邨，好多隔籬鄰舍會帶好多同學嚟睇，真係冇辦法、瞓唔到覺，逼於無奈要搬出去，搬出去之後，我哋嘅錢只係夠買3張牀褥，之後係咩都冇。」

傑仔透露曾獲已故好友成奎安雪中送炭，他說：「嗰時成日同大傻成奎安出去玩，玩完之後佢送我返屋企，佢係都要上嚟屋企坐，我話唔好啦，但佢死都唔肯，最終都上咗嚟屋企，佢一打開門冇諗過我屋企係咁，就連一張櫈都冇，佢坐喺地下，佢話冇櫈坐啫，畀杯水嚟飲都得啩，我話對唔住，我屋企連雪櫃、水煲都冇，當時我哋係窮到咁，嗰個年代表面係風光，內裏其實好慘，第二日大傻搵朋友送咗張梳化嚟畀我，係我屋企第一張嘅梳化。」傑仔憶起故人不禁哽咽：「好多謝大傻，雖然佢已經唔喺度，但我仍然好掛住呢個人。」

（即時娛樂）