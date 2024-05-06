怪宿宿｜葉靖儀玩越野車緊張刺激 孖行仔猛鬼酒店宿一宵 徬徨忐忑 (13:41)

節目開始2人試玩越野車，估不到的是行仔似乎對駕駛一竅不通，令葉靖儀有點難以接受。（大會提供）

由黃紫恩（Jojo）、馮子亮（Liam）、陳國麟（Doniven）、伍韻婷（Juliana）、葉靖儀（Michelle）、蔡景行（行仔）、陳玟蒽（Jacy）及林桔欣（Jessye）主持的全新旅遊節目《怪宿宿》。

今晚（6日）葉靖儀（Michelle）、蔡景行（行仔）來到泰國，今集Michelle先後經歷刺激、興奮、徬徨及驚恐，收集大量表情包。節目開始2人試玩越野車，估不到的是行仔似乎對駕駛一竅不通。先是錯誤撻車，導致車輛溜前，接住不曉扣安全帶，到正式開車時直撞前車，令坐在副駕駛座的Michelle，有點難以接受。

到正式開車行仔對油門的掌握為「零」，在倒車中車速過高，嚇到Michelle連叫了7聲「慢啲呀」，她事後形容過程如坐過山車，同時攝影哥哥亦冒生命危險記錄過程。意想不到的是Michelle手車跟行仔有天壤之別，她仿如女車神上身，無論過彎及對汽車操控都得心應手，在跟行仔鬥圈速時，更以數秒勝出。

刺激完畢來到驚嚇時段，今晚他們會入住芭堤雅一間曾發生命案的酒店房間，屍體被藏在牀架內。Michelle甫入內顯得不自在，表情徬徨又忐忑。驚嚇處的是要掀起牀板，看當天的藏屍位。 Michelle緊閉雙目扶實牀褥，行仔負責掀牀板。

Michelle受訪時表示，事前參考過案發圖片，感受特別深，她猶有餘悸說︰「其實一去到酒店，周身都覺得唔舒服、好攰同頭痛，同埋覺得有啲凍，喺泰國咁熱都幾怪。」行仔則說︰「原本諗住男仔陽氣旺盛，所以幫佢（Michelle）頂，後尾我就後悔啦。」接住他爆出驚人一幕表示「可能唔止我一個人，有啲奇怪嘢，喺房入邊...」原來攝影師曾有奇怪遭遇，事緣平白無端感覺被「推」了一下，令鏡頭擺動移位，明明身邊沒有人。

（即時娛樂）