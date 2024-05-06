沙灘音樂節｜陳零九邱鋒澤以合照引隊友合體演出 PIX3L透視裝炸爆舞台 (14:06)

去年於愉景灣舉行的《The Nextwave 沙灘音樂節》大受好評，入場樂迷盡慶而歸，大會宣布今年《沙灘音樂節》載譽歸來，演出陣容包括： Tyson Yoshi﹑RubberBand﹑陳凱詠﹑周殷廷﹑Lolly Talk﹑P1X3L﹑張蔓姿﹑Nancy Kwai﹑PANDORA﹑力臻﹑ROVER﹑陳零九x邱鋒澤x黃偉晉x賴晏駒（W0LF）﹑KOLOR﹑ToNick﹑ZPECIAL﹑艾粒和張天穎及BEANIES等。

去年只得黃偉晉、邱澤鋒與陳零九參與《沙灘音樂節》，今年以「四堅情」合體現身，邱澤鋒笑言隊友「唔抵得」，今年跟來香港：「我跟小賴說，沙灘音樂節的粉絲很瘋狂，把演出照片給他看，今年就跟我們一起來，因為團員各自都很忙碌，很多時間辦個唱或各自工作要忙，要把握機會合體見見樂迷。」

第一次現身《沙灘音樂節》舞台的PIX3L和Rover表示緊張，一向「怕醜」的Marco（葉振弘）擔心被要求除衫：「除衫就唔會喇，總之揀啲有氣氛嘅歌，可以炒熱氣氛。」吳啟洋（Phoebus）附和Marco，他暗示有福利給Fans：「除衫就未敢住，不過著透視啲嘅都得，P1X3L嘅歌不嬲係又䟴得又跳得，到時會用跳唱炸爆個台。」

ROVER隊長Kim坦言緊張，希望可以用音樂「Rock爆」舞台：「我哋出道時間咁短，可以去音樂會係好難得經驗！我哋試過睇其他Band音樂節演出，佢哋好叻咁帶動全場氣氛，希望到時我哋都做到，只要Fans夠熱情，我哋就會High爆！」

（即時娛樂）