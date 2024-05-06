天海祐希孖木村鬥嘴 爆男神解鎖新表情 齋藤工keep住油膩 (14:41)

由木村拓哉領軍的新番春季日劇《Believe-為你架起的橋樑-》聲勢大好、收視高開！首次跟木村拓哉合作兼飾演夫妻的天海祐希，在劇中經常與木村鬥嘴，但她大讚男神表現非凡，還大爆對方今次會「解鎖」新表情。劇集已在「黃Viu煲劇平台」上架。

《Believe-為你架起的橋樑-》講述日本建設公司龍頭「帝和建設」的土木設計部部長狩山陸（木村拓哉飾），負責東京市政府龍神大橋的興建計劃，某天施工現場發生嚴重事故，涉及多人死傷；狩山陸在公司高層的游說下一力背上責任，因此遭到判監1年半。儘管在獄中受盡欺凌，他從未放棄奮鬥，直至妻子玲子（天海祐希飾）探監時坦承患癌，更揚言生命不足1年，令他決心洗清嫌疑！

為此他向律師秋澤良人（齋藤工飾）提出重審，卻接連遭到上司磯田典孝（小日向文世飾）、下屬南雲大樹（一之瀨颯飾）和良人的背叛！為了查明真相，狩山計劃受傷送院並趁機越獄，卻發現區長林一夫（上川隆也飾）就在救護車內。

《Believe－為你架起的橋樑－》從開拍起便玩神秘，除了木村外，其他角色一律未有曝光，然而劇組在首播前一周才公布8位要角，包括天海祐希、竹內涼真以及齋藤工等。當中木村與天海首度合演，2人扮演貌合神離、不時鬥嘴老夫老妻，讓觀眾大讚戲味十足，天海對拍檔讚不絕口：「我第一次和木村合作，他的熱情、活力、領導能力以及他對角色的投入度都是非凡的，這種形象非常吸引我！另外，他在劇中展露了我從未見過的表情，我想大家一定能夠看到他的全新面向。」

齋藤工則是時隔4年再跟木村合作，他透露由他飾演的律師秋澤良人，是個經常滿頭大汗的人，他只好不停保持「油膩感」：「由於我的角色常出汗，我總是在身上噴油，如果片場的軌道沒有潤滑油時，我會叫大家用我脖子上的油，因為鐵軌上的油和我的油是一樣的。」

他亦讚木村氣勢逼人：「我們在房間對峙的戲碼，他看著我的方式讓我脊背發涼，一直起雞皮疙瘩！」

（即時娛樂）