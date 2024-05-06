方力申演奸角被女友潑冷水指太Chok 稱拍拖浪漫結婚現實 (21:15)

方力申轉型演員多年，於無綫劇《逆天奇案2》飾演奸角，打破以往角色框框，卻被女友葉萱（Maple）潑冷水嫌演得太Chok，他說：「我唔認，不過佢平時見到我成個大細路，劇中見到我個樣都當喜劇咁睇！」

方力申與傳緋聞的馮盈盈有多場對手戲，方力申表示緋聞在開拍前一早傳完，還親解傳緋聞的原因，一切皆因高層樂易玲，他說：「原因是樂小姐有次見我哋都穿牛仔褸，覺得好襯叫我哋影合照，完全係樂小姐策劃緋聞，之後都係樂小姐爆大家嚟我屋企食飯，盈盈都有嚟....我就成日都傳（緋聞），男人冇所謂，女仔傳少啲比較好。」問經常傳緋聞是否已百毒不侵？他笑言：「唔係，係侵到腐爛咗！仲可以點呢？」

劇中他演的角色不相信愛情及婚姻，但現實相反，他說：「我相信愛情，不過婚姻好似好難相信，好多人離婚，好彩父母婚姻好完整，我都希望相信婚姻，兩個人拍拖容易，原來要去到另一階段，要有好多嘢去傾，我哋仲未仔細去傾，聽朋友講傾生唔生、邊個湊，已經很複雜，我覺得只是拍拖年幾，係咪要傾到咁深入呢？况且結婚唔係你話結，人哋就同你結，拍拖就浪漫，但講到結婚就好現實，我覺得順其自然啦！」

方力申表示7年前推出歌曲後，沒想過能重新再投入歌手工作，6月將回歸樂壇重拾歌手身分，於內地舉行首次個人音樂會，他說：「以前好多顧慮，一直都冇做過售票音樂會，𠵱家興集體回憶，我覺得可以畀心機做，練返以前嘅歌。」方力申很多受歡迎的歌曲都和舊愛鄧麗欣（Stephy）合唱，練歌時又可有勾起舊情，並邀對方任嘉賓？他不願多談：「唔好講呢啲！好多合唱歌都可以獨唱，我亦都可以同現場觀眾一齊唱，加上有字幕，冇問題嘅。」

欲知專訪詳情，請留意明天（5月7日）明報娛樂版。

（即時娛樂）