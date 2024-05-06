馮素波康城世界影展奪最佳女演員 盼關注虐老問題 (22:05)

80歲馮素波（波姐）去年參演一部由麥婉欣執導，以「關注虐老」為題材的短片《垃圾》，於法國康城世界影展（World Film Festival in Cannes）獲得「最佳銀髮影片」及「最佳人道主義影片」兩大獎項。片中波姐飾演一位年老慘受兒子無情地恐嚇虐待的長者，奪「最佳女演員（短片）」殊榮。為響應「世界虐老關注日」，得獎短片《垃圾》將安排6月15日於藝術中心進行兩場首映。

波姐今日分享得獎感受不忘玩自嘲：「從影多年，未有想過要為得獎才去做。以前唱歌年代，沒有參加比賽就是因為欠自信同害怕失敗，對獎項沒有抱過大期望，因為沒有期望就不會有失望。過去，參與頒奬禮經常只是替人高興，今次我得到這個獎，當然感開心，開玩笑地講，我是『垃圾演員』，麥婉欣就是『垃圾導演』哈哈」！波姐稱此獎不只是她榮耀，是全靠整個幕後團隊的努力付出所得成果。

波姐講解創作短片故事的背景，取材自不同的真人真事虐老個案，盼喚醒大眾正視關注這個社會議題。她在片中扮演一位遭丈夫拋棄，兼慘受兒子虐打的年老長者，生活過得相當寂寞孤獨，而藉着棄掉一張舊沙發，來反映現實有很多長者均被家人忽視，甚至被視為如同舊沙發一樣的無用垃圾，冀盼社會各界認真關注虐老問題。波姐難忘片中與飾演她兒子的林耀聲，合演一場母遭子的虐打戲。玩瑜珈多年，身體筋骨柔軟的波姐，親自動作指導上身，拍攝前巧妙運用技巧和位置遷就，以便拍得逼真又不會受傷，盡見她的專業。

波姐感慨眼見現今有不少家庭，因下一代移民海外，留下老人家在香港，有種像是被遺棄「垃圾」的感覺，另外也有一些個案，老人家慘變子女的出氣袋，令她再三強調為人子女要應好好反醒，應善待長者，尊重和敬老。波姐透露兒子也移居英國倫敦，原本叫她同行，她拒絕寧願留港。「我怕悶，擔心兒子要照顧我變成他的負擔。留港現在自由身幾好，可以隨時去旅行、工作和做義工，每周主持電台節目，生活過得很充實，我要見他，隨時也可飛過去短暫逗留就得」。她透露兒子也為她今次得獎感高興，兩母子很多事互相關心，心照盡在不言中。

80歲波姐思路清晰非常精靈，她一直保持閱讀習慣，間中有陪白雪仙麻將耍樂， 可以鍛鍊腦筋靈活，還可以從中領悟人生道理。例如當自覺不夠好運經常輸錢就，也不要亂發脾氣，應該繼續沉著應戰到底，就算打逆境牌，都要繼續打。與人打牌是可以反映到很多人性，同做人一樣，即使輸了也可以重頭再來，贏了也不需要驕傲！

（即時娛樂）