QK玉瑛室｜28歲抗癌主持文頌男 仍需接受11次電療 以笑迎戰癌魔 (14:51)

J2台主持文頌男（Koba）去年10月確診患上罕見癌症「尤文氏肉瘤」，之後全面停工及積極接受治療，惟病情反覆，劇痛令他要跪住坐，Koba日前公開籌募醫藥費，盼能減少痛楚。

昨日（6日）Koba在男友人陪同下，現身新城廣播接受《QK玉瑛室》節目主持譚玉瑛、何基佑及麥皓兒訪問，戴上鴨舌帽及口罩的Koba撐拐扙現身，他表現樂觀及笑容滿臉，堅強戰鬥力令人敬佩。

Koba表示當得知自己患癌時沒什麼特別感覺，反而十分冷靜，他說：「因為未反應得切，返到屋企沉澱咗幾日，先愈嚟愈擔心同焦慮，又要諗點樣同公司、家人、朋友點樣交代。」

28歲的Koba於單親家庭成長，12歲時父親有外遇離家，家庭頓失經濟支柱，又欠下很多債務，Koba透露自己童年過得反叛，經常逃學及不歸家流連街上，他說：「渾渾噩噩過咗1年，突然醒覺唔可以再無所事事同生產力，當時只做外賣收入好少，覺得人生唔可以再係咁，跟住返咗學校讀書，直至大學畢業。」

不幸地，Koba加盟無綫J2台擔任主持1年，便發現有惡性腫瘤，但他堅持到行動不便才停工，他說：「因為我好鍾意返工，唔想浪費每一次出鏡。」惟要面對龐大醫療費和生活支援，Koba日前在Ig公開籌務醫藥費，他說：「淨係覆診做電療可能只係幾十或幾百元，最貴係照X光，因為公立醫院要等半年先有報告，去私家照要萬幾至2萬，仲要局部照，呢個係最大負擔，𠵱家短期內要幾十萬先夠我維持幾個月醫療費用。」譚玉瑛亦呼籲：「希望大家聽到之後，可以畀頌男多啲支持，令佢可以繼續做自己鍾意做嘅嘢。」

Koba完成5次做化療後未見好轉，他形容當時心情像跌入深淵：「做化療好辛苦，變得好虛弱，好似徘徊生死邊緣，又甩晒頭髮，冇以前咁好睇，覺得做咁嘢都冇用嘅，我仲醫唔醫得好呢？我仲近死亡近咗一步，情緒好崩潰，但我都好快收拾到，過咗幾日已經唔再諗呢樣嘢，係咁提醒自己至少仲可以見朋友，仲可以開心到，唔好諗自己過得幾咁困難。」

Koba開始治療至今近9個月，現在正在做第17次電療，總共要做28次，他說：「最辛苦係平躺做電療會好痛，第一次做電療時痛到呻吟，要用意志力忍住，做完副眼鏡濕晒，隻腳好似冇咗感覺，成個人震得好緊要，落牀後跪喺出面10幾分先平復到。」

現階段Koba要靠吃止痛藥和嗎啡止痛，但嗎啡份量不但愈來愈多，而且並不能完全止痛，令他相當辛苦。不過Koba依然正能量爆燈，並答謝支持他的人：「感謝大眾可能唔認識我，但都好熱心傳訊息鼓勵同捐款，好多謝你哋。」麥皓兒亦借其新歌《感激您鼓舞》送給Koba：「人生會遇到低潮，只要保持正能量堅持下去，你並不孤單。」

（即時娛樂）