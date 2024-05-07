謝霆鋒意大利忙裏偷閒遊水都 跟餐廳大廚交流下廚心得 (15:57)

由邱禮濤執導﹑謝霆鋒擔任動作指導及主演，張學友﹑林嘉欣﹑劉雅瑟﹑吳鎮宇﹑關智斌﹑陳家樂﹑衛詩雅﹑袁富華﹑米雪﹑石修﹑黃錦燊﹑楊天宇和Amanda S.演出的英皇電影《海關戰線》，已定於7月5日公映，電影成為第26屆意大利烏甸尼遠東電影節閉幕電影。

早前導演邱禮濤、編劇李敏聯同謝霆鋒赴意大利出席盛會，獲現場觀眾報以熱烈口碑，在緊湊行程中，霆鋒忙裏偷閒，遊走於烏甸尼與威尼斯快閃觀光及享受美食，好好充電之餘，更有外國影迷主動向霆鋒問好。

霆鋒從上海飛往烏甸尼，連同等候與轉機時間，花了20小時，落機後隨即趕赴電影節會場，接受連串訪問、現身烏甸尼遠東電影節終身成就金桑獎頒獎禮恭賀張藝謀導演獲獎，緊接再出席電影節閉幕電影《海關戰線》的世界首映禮，霆鋒笑言有點暈眩感覺；電影節結束，霆鋒把握短暫空閒時間，在烏甸尼及威尼斯市內觀光及享受美食。

霆鋒說：「完成烏甸尼影展工作後，趁有點空閒時間，我在市內逛了一陣子，在電影節的工作人員推介之下，我到了一間餐廳午膳，食物與環境不錯，這頓飯吃得很開心！」餐廳大廚得知霆鋒熱愛下廚，盛邀霆鋒往廚房交流心得。

午膳後霆鋒由烏甸尼出發往威尼斯，飽覽浪漫水都的迷人風光，並親身體驗人氣最高的大運河貢多拉之旅，霆鋒說：「從烏甸尼往威尼斯需要個多小時，沒有特別規劃什麼行程，就是逛逛最著名的景點與街道，挺寫意！」

（即時娛樂）