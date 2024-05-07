逆天奇案2｜林夏薇曬最強女友力 戴紙戒指向陳展鵬求婚　 (16:32)

無綫劇《逆天奇案2》本周播映結局篇。昨晚（6日）一集講到森Sir（陳展鵬飾）被陷害入獄後，阿Wing（林夏薇飾）前往探望；2人經歷過患難後，阿Wing終發現原來心底放不低森Sir，她隔着玻璃向森Sir說：「你出番嚟之後，有件好重要嘅事要做，明明我成日叫你『同事』，原來有啲嘢係呃到人，但呃唔到自己，今次呢件事我發現我哋都唔可以冇咗對方，你心入面有我，我心入面都有你。我睇到你條路變得好難行，我好心痛，我想話畀你聽，我好想同你一齊行。」

阿Wing戴上當年森Sir向她求婚的紙戒指，並說：「許浚森，你仲願唔願意娶我呀？我諗咗咁耐，鼓起咁大勇氣先敢向你求婚，你唔係諗住Say No呀嘛？」森Sir即說：「娶，我梗係娶你啦！」2人隔住玻璃做出定情Finger Cross手勢，配以展鵬獻唱的插曲《後悔萬年》做背景音樂。

薇薇昨晚一集大騷最強女友力，不單對陷入人生低谷的森Sir不離不棄，更主動向他求婚，患難見真情。紙戒指求婚情節靈感，來自展鵬親身經歷，他曾經公開表示以紙戒指向太太單文柔求婚，相當浪漫。

另邊廂，Nic Sir（黃智賢飾）和Hazel（蔣祖曼飾）的關係亦有所進展！原本Hazel因Nic Sir爸爸福伯（李龍基飾）要求簽婚前協議書煞停婚事，來到結局篇，已知衰的「麻煩老爺」福伯出招補鑊，與Nic Sir和Hazel吃飯時，透露睇相時被批印堂發黑將面臨劫數，借意催兩人結婚冲喜，講明不用再簽婚前協議之餘，更說：「我搞個龍捲風出嚟你哋都頂得順，一段感情經得起波折，一定打風都打唔甩！」

（即時娛樂）