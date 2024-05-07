神耆小子｜樊亦敏換8個造型顯身價 孖鄭則士談情擦火花 (16:53)

樊亦敏昨晚第1集已換了8個造型，盡顯身價；而她和Kent哥在劇中亦擦出火花。（大會提供）

無綫劇《神耆小子》》昨晚（6日）首播，零食公司大老闆錢大海（鄭則士飾），由於為人一言堂，性格刻薄、尖酸、賴皮兼脾氣差，首集已分別與拍拖12年的情人知己洪玫瑰（樊亦敏飾）、兒子錢繼來（曹永廉飾）及女兒錢有方（傅嘉莉飾）爆衝突，又「威脅」公司IT部的趙一鳴（冼靖峰飾）暗中調查繼來及玫瑰，最後事件演變至「改遺囑」及「被綁架」事件，節奏緊湊。

首集3大亮點，分別為樊亦敏（Amy）與鄭則士（Kent哥）的談情和衝突戲、傅嘉莉（Kelly）的仙氣賢慧Look，以及趙子勇（蕭正楠飾）的正骨好身手！

Kent哥及Amy演戲經驗豐富的二人，無論是扭計詐嬌戲、冧豬談情戲、或是衝突嗌交戲，均火花十足，Amy大派表情包，就連Kent哥也大玩「深情表情包」；除了演技，身為女一的Amy造型方面亦相當吸睛，單是第一集，已先後以8個色系的造型亮相，有女強人套裝Look、居家有錢太太Look，盡顯戲內戲外身價。

飾演性格倔強又踏實失婚千金有方的Kelly，首集亮相即有發揮，要含淚與Kent哥玩對質之餘，出場的「遴迍執橙」亦相當搶焦，演活了角色的無助及狼狽感。

在劇中與Kelly有感情線的蕭正楠（Edwin），出場同樣有型有款，飾演頂級正骨中醫師的他，甫出場即要應付重症病患，Edwin亦只需兩、三下功夫已醫好對方。

（即時娛樂）