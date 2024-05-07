歌迷暴雨中睇騷 經歷聲帶受損 洪卓立感動喊住唱 (17:12)

洪卓立（Ken）早前在廣州舉行「說故事的人音樂會」，日前Ken於順德進行第2場巡迴演出，演唱會舉行當日雖然遇上暴雨，但無阻觀眾熱情，全場爆滿。

演唱會以「珍惜」為主題，透過自身經歷故事，跟觀眾分享「珍惜」在生命中的意義，Ken希望觀眾來到現場聽歌的同時，亦帶出每個故事中的意義。同樣經歷過高低起跌，Ken表示更珍惜身邊人和事，加上早年聲帶受損：「亦都學識擁抱自己嘅聲音。」隨後便清唱《很想和你在一起》的開端，與觀眾分享努力練習，聲帶康復中的成果，氣氛感動。

演唱會上，Ken自爆很多情侶歌迷，都是因為透過後援會認識而走在一起，他說：「同粉絲影相嘅時候，亦見到有粉絲帶自己小朋友到現場，好家庭、好溫暖好溫馨感覺。」第2場順德站順利完成後，Ken在社交平台分享感受，他坦言第2場自己的精神狀態，跟第一站廣州場一樣繃緊，他說：「因為選了一些自己喜歡又想分享給你們，這些歌我覺得都是能讓人有所抒發壓抑的力量。」

他又提到很多人好奇，為什麼這個人常常唱到哭，是否歌詞跟他感同身受有關，他解說：「我只是覺得 自己沒有高超的唱歌技巧 就只能在台上把自己的心完全打開 全心全意地投入在情感內。」最後他再次感謝冒雨前來欣賞演唱會的歌迷，「希望你們有所得着」。

（即時娛樂）