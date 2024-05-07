從今以後｜李琳琳挑戰演女同志 跟區嘉雯咀戲一Take搞掂 (21:52)

由李琳琳和區嘉雯主演的電影《從今以後》，今次從女同志角度出發，引領大家關注及探討現今LGBTQ+在香港的權利。此片於柏林影展榮獲泰迪熊獎最佳劇情片獎，揚威海外。

戲中描述Angie（區嘉雯 飾）與同性伴侶Pat（李琳琳 飾）共同生活長達40年，已是公開的一對。可是Pat突然離世，生前沒有訂立遺囑，引發Angie和Pat家人，為辦身後事及爭奪物業擁有權，而產生的矛盾與摩擦，揭露為了自身利益，人性往往變得自私及現實。

李琳琳息影超過30年，今次出山拍攝《從今以後》，是她入行以來首度挑戰演女同志。除了劇本夠新鮮感題材夠吸引，能觸動大眾關注同性伴侶權利，還提醒大家：「想要做的事應及時去做，不要拖拖拉拉，否則世事無常，恐怕有時來不及。」

她續說：「John哥（姜大衛）與太保以前當武師，看過太保主演的同志片後，我對戲中各演員很生活化演技，留下深刻印象。直到楊導演找我傾《從今以後》，聽完覺得很吸引，加上家人鼓勵我去試，特別是John哥看完故事大綱，認為拍這類題材好難得，並說『做戲的人似吸毒，一上癮就很難戒掉，只要有人撩起就會蠢蠢欲動』，原來是真的。」

李琳琳透露身邊認識很多同性伴侶，她認為與男同志傾談話題比較開放，女同志則較為含蓄；也有從中留意他們日常生活舉動，為代入角色做定參考功課。事實上，李琳琳與Pat有類似特質，她說：「我身形屬嬌小，以往演戲大多數都是較為斯文女性化，或者古裝角色，但導演竟然看到我內心另一面。就是無論舉動、說話方式到日常服飾，我都比較中性；自問個性獨立，年輕時更是膽大包天，現在年紀大，身體沒有以前那麼好，才需要家人多些照顧。」

影片尾段，Angie回憶與Pat結伴行山，兩人談起昔日舊事，情不自禁互相擁吻，過程自然流暢，毫無違和感。李琳琳解釋當日在水塘邊拍互吐心聲那場戲，原本是天朗氣清，但突然落雨便走入涼亭等待。

當時天色灰暗，大家覺得好配合氣氛，認為拍出來效果，會比陽光普照好，於是造就那一幕。她說：「初時導演叫我們少少touch對方，到講對白時當與區嘉雯有眼神交流，我隻手就好自然托起她的面，就輕輕惜了一下。但後來覺得未夠，兩個人既然發自內心如此親密濃厚感情，有種很想保護對方感覺，於是自然地再吻。那刻我和嘉雯完全沒有感尷尬，過程一Take過OK搞掂！」

28歲孻仔姜卓文步父母後塵，投身演藝界向歌影發展，李琳琳鼓勵兒子在不用負擔家庭情况下，嘗試放膽追夢，若果2年後未有成績，才決定將來的路。目前，姜卓文與女友感情穩定，成家立室言之尚早。李琳琳說：「先養活好自己，才有資格談論組織家庭，如果要有家庭，就要負上責任，難道還去靠父母？等事業做出有些成績先，總之順其自然，我不心急做奶奶！」

導演楊曜愷開拍前，做過資料搜集，重溫李琳琳以前演出片段後才鎖定角色，揚言有信心沒有揀錯人。「我看她在《輪流轉》演獨立摩登女性、《相見好》就帶法式喜劇的幽默、而《梁山伯與祝英台》就玩反串，發覺原來李琳琳扮男人又OK。於是透過John哥聯絡她，大家約見面傾劇本，到她應承演出真的很開心。」

欲知專訪詳情，請留意明天（5月8日）明報娛樂版。

（即時娛樂）