梁諾妍患乳腺炎 發高燒睇急症 若情况嚴重恐要開乳頭放膿 (20:28)

洪永城老婆梁諾妍（Inez）今天（7日）在Ig限時動態更新近况，並自爆近日發高燒，搞到「失蹤」幾天，她表示星期六晚開始發燒，半夜瘋狂發冷打冷震兼骨痛：「成日超攰完全唔知發生咩事。星期日早就燒到39.2度，做晒5合1檢測都係全一線very clean，諗嚟諗去都唔知點解。」

直到有一位媽媽朋友告訴她是否患乳腺炎：「我星期四同五真係太忙，有試過2次過咗7個鐘先泵（奶），又因為我量多關係，應該已經塞咗，其實右上胸已經痛咗好多日，我完全唔為意。」

她持續發高燒吃退燒藥都沒用，最後頂不住要去醫院睇急症，護士再替她探熱，竟燒到39.7度，醫生檢完她的脹腫的右胸加上高燒，建議她留院3天打生素：「然後我話我想返屋企，所當日我抽咗血，睇下啲菌有冇入血，打咗抗生素針同高燒止痛針，昨天（星期一）其實一直反覆。」

她表示努力要做她可以做的事情：「埋身親餵﹑2-3個鐘泵一次﹑準時食藥﹑休得就休﹑餵前用熱毛巾敷﹑餵後用凍椰菜敷﹑食supplements﹑食得清淡﹑飲好多水etc..」幸好今早起身後她沒再發燒發冷，雖然右胸仍然紅腫及痛，但沒有發燒她已經覺得贏了一半：「因為如果太嚴重要用針抽膿/做手術開個乳頭放膿，希望冇呢一日。」

之後Inez再更新Ig限時動態，她表示好想分享這個故事：「各位媽媽千祈唔好好似我咁，辛苦到唔多識形容，個胸都痛到唔識形容，過來人建議：有得親餵就餵，餵完最好再泵清佢，泵都唔好過4-5個鐘，真係會好易塞，定時要按摩，吃都要吃得清淡啲（我肯定係星期四食完糯米出事）。」

（即時娛樂）