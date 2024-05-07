許廷鏗爆跟鄭欣宜間中在香港有見面：希望佢快啲搞掂 (20:53)

許廷鏗及雲浩影今天（7日）日到西九文化區戲曲中心，出席《埋班作樂III》音樂創作及製作人才培育計劃啓動典禮，許廷鏗表示今次榮升評委感開心，但估不多要聽400幾首歌，不過自己亦有私心，希望物色音樂人幫他做歌。

許廷鏗透露下半年很多工作，下周便飛到海外拍廣告及出席英超活動，他說：「估唔到有關於足球嘅工作，可以落場試腳同足球名宿切磋，仲可趁機入場睇波。許廷鏗表示因波衫設計貼身，想練好身形才出發，他說：「相信可以，最近我踢番波，有新陳代謝，或者到時縮肚，呢個減肥方法最快。」

他表示入圍「CHILL CLUB頒獎禮」唱作歌手10強，屆時都會出席，他表示懷念頒獎禮扶鄭欣宜上落台的日子，他說：「我都希望佢快啲搞掂，快啲一齊出嚟玩，佢喺香港，我哋間中都有見。」

雲浩影表示最近忙於為ViuTV劇《同居少女諸事卜》開工，劇中與ERROR成員阿Dee（阿啟華） 及郭嘉駿發展三角關係，她說：「真係益咗我，等我一次過試晒兩種唔同風格男仔，不過只係純愛，拖手冇親熱戲。」問是否想力保熒幕初吻？她說：「冇特登，都係睇劇本，導演冇要求，但我知佢哋好想加咀戲，心目中唔係想同佢兩個囉，想搵個有回味感覺嘅。」她表示如現實中二揀一，她會揀阿Dee，大讚阿Dee有風度，演技好、跳舞又好睇。

（即時娛樂）