取消關注吳家忻社交網 Tyson Yoshi拒透露原因︰費事啦 (13:44)

Tyson Yoshi（程浚彥）早前將其印有英文粗口的跑車停泊在街頭，引來一班天主教總堂區學校的小學生圍觀。事件未惹來校方批評，更邀請他擔任學校才藝表演的頒獎禮嘉賓。Tyson在活動上以英文向在場家長、學生道歉，說自己不應在該處泊車。Tyson昨晚（7日）出席活動時說︰「十分感謝學校開明處理這件事，校長很Chill，小朋友亦很開心。我將與學校合作，讓小朋友設計圖案在朋友的車身拉花。」他坦言每次駕駛這輛車外出，也預計座駕會被人拍照，不會因此而更改車身圖案。 Tyson說︰「我的心態是告訴大家『我開工，可以影我』，我還有另一輛比較低調的汽車。」

他坦言有時看到家長拍下小朋友聽其歌曲的影片時都會嚇一嚇︰「我的歌有很多粗口，可能這些家長比較年輕﹗出兒歌？兒歌不合我的風格，如配合動畫則可考慮。」Tyson透露近日送了一輛中古車給女友Christy，笑言這樣就不用經常接載對方。他表示那輛車只值幾萬元，打算待女友有足夠的駕車技術後，再送對方一輛馬力大點的跑車。

談到與吳家忻互相取消關注對方的社交平台，Tyson直言︰「這個人，我不回應了，費事啦，已過去了﹗我很少這樣，什麼都會說。我不是怯﹗不說了，一世也不會說。」

（即時娛樂）