神耆小子｜冼靖峰自爆要求重拍與鄭則士對手戲 (14:53)

TVB新劇《神耆小子》昨晚（7日）播出第2集，錢大海（鄭則士，Kent飾）被綁架後因交通意外僥倖脫險，並以100萬利誘碰巧路過現場的趙一鳴（冼靖峰飾）協助，調查其家人是否如兩名綁匪所言是策劃事件的真兇。經過一輪「講價」，2人以158萬達成協議，一鳴帶大海回家製造大海失蹤假象，方便查出真相。豈料，一鳴爸爸趙子勇（蕭正楠飾）原來與大海有積怨，子勇懷疑大海是當年指示人打斷他雙腳的幕後黑手，雙方一見面即爆發激烈衝突。另邊廂，大海情人洪玫瑰（樊亦敏飾）及兒子繼來（曹永廉飾）在綁架事件中亦十分有可疑。

冼靖峰雖是演戲新丁，喜劇節奏意外地好，獲得網民稱讚。他在劇中飾演蕭正楠的兒子，引發網民熱議，有人認為蕭正楠的真實年齡絕對能飾演其父親，也有網民認為兩人感覺似兄弟更勝父子。蕭正楠表示與鄭則士合作雖然好玩，但絕不能鬆懈。他說︰「熟讀劇本係首要，腦筋都要轉得快，因為佢好多時會用自己方式演繹對白，唔一定完全同劇本一樣，加上我哋劇入面係冤家，大家好多時會度啲啜核嘢去鬧同糟質對方，感覺好似邊拍戲邊玩，好開心。」

冼靖峰劇中有場與鄭則士「咬耳仔」討論調查進度的場面，兩人幾乎臉貼臉時，一個若無奇事，一個就表現得十分尷尬。冼靖峰說：「因為Kent哥想做到一鏡到尾嘅效果，但我第一日唔係好知應該點演，所以我哋最後分鏡拍。我哋之後都因為拍唔到想要嘅效果好唔開心，好彩後尾有機會畀我哋補拍，我哋真係10分鐘內搞掂，仲要兩次就搞掂咗。雖然隔咗成3日先再拍，但我哋竟然都冇唔記得對白，呢件事真係好有滿足感。」

（即時娛樂）