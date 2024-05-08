《畢業》師生變同事 鄭麗媛魏河俊演心動姊弟戀 (15:46)

由《魷魚遊戲》魏河俊與《爭鋒相辯》鄭麗媛合演的《畢業》，將於5月11日首播，該劇由最擅長主理姊弟戀題材的安畔錫導演執導，香港觀眾可透過「黃Viu煲劇平台」免費收看。

韓劇《畢業》講述補習班名師徐惠珍（鄭麗媛飾）曾竭盡全力，把笨蛋學生李俊浩（魏河俊飾）送入名牌大學，成功締造「大峙洞奇蹟」。時隔10年，李俊浩竟然放棄大企業工作機會，並以新人導師身分回到恩師徐惠珍所在的補習學院，昔日以師生關係結緣的2人，在熟悉老地方相遇，展開令人心動姊弟戀地下情。

導演安畔錫曾執導《密會》﹑《春夜》和《經常請吃飯的漂亮姐姐》等姊弟戀話題韓劇，他不但擅長掌握人物情感，尤其擅於描繪年下男細膩心思，令作品變得更加唯美。

今次他和43歲鄭麗媛和32歲魏河俊攜手合作，劇集夾雜女大男小和辦公室戀情題材，打破一貫韓劇固有談情模式；該劇也是魏河俊首部主演的浪漫愛情韓劇。

劇中演補習名師的鄭麗媛，近日在圍讀上談到團隊合作時，給予極高評價：「我們好像在同一所學院工作一樣，拍得很開心，讓我覺得我們是一體的。」魏河俊也表示：「劇本非常好，我一口氣就讀完，我相信我和安導演、鄭麗媛合作，一定能夠創作出貼地而有深度的作品。對於『李俊浩』這個角色，他是自信而誠實的人，因為他誠實表達自己情感，所以非常大膽，他會毫不猶豫做自己想做的事，有時會顯得幼稚和自私，但是他盡最大努力完成既定任務。」

（即時娛樂）