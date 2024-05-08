林日曦遭冒認開小紅書分享師徒相處點滴 Ig發公開信澄清 (18:01)

林日曦自稱為「札幌林日曦」，向冒認他開設小紅書的「云南林日曦」發出公開信。（林日曦Ig圖片 / 明報製圖）

定居日本的林日曦近月被一名身在雲南的人士冒充開設帳戶，更頻繁地更新內容，以及分享他與林夕的相處。林日曦今天（8日）以「札幌林日曦」身分在社交平台向這位「云南林日曦」發公開信。公開信內容如下︰

To云南林日曦︰

你從半年前開始，拿著我的照片、冒充我開了個「小红书」，更新頻繁。內容有「电影分析」、「书籍读后感」、「音乐评论」等等，又不時分享本人跟「师傅林夕」之相處點滴......早前台灣地震，你更冒充我替「师傅林夕」報平安......

我想話：

1）「云南林日曦」你文筆比我好，我是不懂得寫「电影分析」、「书籍读后感」和「音乐评论」的；

2）台灣地震時，我並沒有問候過「师傅林夕」，同時也沒有問候同樣住在台灣的田蕊妮、杜汶澤、畢明、潘源良、梁栢堅、啾咪......我很少問候別人的，一問候就要講粗口了；

3）本人跟「师傅林夕」的關係早已經日漸疏遠，不只地震時沒有問候「师傅林夕」，就連早排我去台灣時約了「师傅林夕」食飯見面，都畀「师傅林夕」 Last Minute放我飛機，所以...... 我是不知道他安不安全的...

總結：

「云南林日曦」不是我，我是「札幌林日曦」。

From 札幌林日曦

商台DJ好友薛晉寧留言提議︰「不如攞番嚟做舞台劇題材。」不少網民留言笑林日曦「原來你喺雲南咁出名」、「出現了真正的林日A，原來喺雲南」。有網友說︰「因為睇到佢有1萬個粉絲，我即刻跑去睇睇你有幾多個follower... 呼，好彩你都有24萬，無丟架﹗」

（即時娛樂）