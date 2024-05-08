李幸倪新歌封面搞招募設計 冇獎金惹網民爭議：好似搞錯行規 (17:53)

李幸倪（Gin Lee）去年加盟英皇後，成績理想，更獲年初叱咤女歌手銀獎，Gin Lee繼《Diff.》成為叱咤冠軍歌後，新歌《告別煤氣燈》亦快將推出。

Gin Lee在社交平台宣布新歌Cover Art設計大賽，公開向歌迷徵封面設計，由即日起至5月12日晚上23:59，將公開徵集題目為「告別煤氣燈」的設計，還透露新歌主題為「衝破情緒勒索的障礙，擁抱自我價值，勇敢追夢」，優勝者設計即可成為正式封面，惟此舉惹網民熱議，甚至演變成公關災難。

有網民留言批評：「情況就好似上網見到有人搵免費婚禮攝影師一樣，又或者啲公司搵KOL出products一樣，又要有要求，又要唔畀錢。」﹑「無獎金？獎勵就係周圍見到優勝者作品？免費請人幫你畫cover art？唔係針對Gin，但你間公司好似搞錯咗啲行規，咁以後每個人都公開招募cover art design唔使俾錢啦﹗illustrator可以準備食空氣。」﹑「邊個marketing manager？你下次唔話可以免費幫佢作歌拍MV。」

不過亦有網民多謝Gin Lee給機會大家參與製作：「我諗識設計嘅幸運兒，甚至唔識設計嘅我都好想參與。成個概念我覺得主要系創作過程，結果應不是重點。樂見其成。」﹑「個活動無獎金，咁啲行內人或想要獎金嘅人唔好參加就得，依家無呃人參加，無須成日將錢掛在嘴邊。明眼人都知道呢個活動係比fans參與其中，當fans覺得個歌手值得支持嘅時候，甚至會出錢支持。嚟緊有比fans參與MV拍攝，亦證明今次其中目的係比fans參與更多。以我觀察，好多fans雖然唔係專業，但係對於畫畫及設計都好有天份。」

其中一位網民留言後，獲Gin Lee回覆，該網民寫道：「自己嘅作品能夠成為本gin作品嘅一部份簡直係榮幸，可惜我呢方面0天份，如果有速成班俾我喺截止前學得成係幾咁好呢？」Gin Lee則鼓勵對方：「有冇天份都唔緊要㗎～最緊要你心地善良，光明磊落，靠自己努力養家，仲經常做好事、說好話畀鼓勵其他人！」

（即時娛樂）