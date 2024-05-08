薛家燕盼為長者設計服裝 母親節跟4視帝赴新加坡登台 (18:20)

母親節臨近，家燕姐將與4位視帝到新加坡，屆時她會和仔女及新抱和孫兒一同到當地慶祝。（大會提供）

薛家燕今日（8日）到美孚出席「家燕媽媽肺事話你知」活動，大受長者歡迎。期間演出短劇，透過故事以輕鬆手法分享健康資訊。家燕姐獻唱《皆大歡喜》兼大跳十字步：「呢個係好健康嘅運動嚟，大家都要跳多啲。」

家燕姐活動後受訪，她坦言平日很少到茶樓獻唱：「今日好特別嘅，因為我知道有啲老人家已經90幾歲，真係睇住我長大，見到佢哋特別有親切感，所以真係好值得嚟，同大家分享健康資訊。」她指許多疾病亦會影響肺部，需要大家關注：「長者最緊要身體健康，我哋健康，屋企人安心快樂。我真係好忙，仔女又長大，工作又接唔停，有時個女要幫我推工作，不過我有使命，覺得要同大家分享快樂，最緊身體健康。」

家燕姐笑謂現時不敢隨便祝福長者長命百歲：「頭先有個（長者）99歲啦，聽講香港人壽命好長，我哋活躍又勤奮，如果唔係個人鬆弛咗，個腦冇咁靈活，我都唔會退休㗎。唱歌要練丹田氣，跳舞又係好好郁動，兩樣對身體都好，尤其跳十字步好柔和嘅，唔會太劇烈。」

她表示因工作關係，經常到不同地方拍攝及演出，忙碌得來很享受：「好多美食，又可以睇到唔同地方。我都有個心願，除咗家燕媽媽藝術中心同自己品牌曲奇、湯水，我希望遲啲設計長者服裝。好多人話我成日着到彩色咁，人真係要着得彩色啲先開心，尤其長者，我希望我嘅衫可以令佢哋着得青春可人、有活力。」

母親節臨近，家燕姐將與4位視帝到新加坡：「我會同羅嘉良、黎耀祥、馬德鐘、陳展鵬去新加坡表演，佢哋個個都帶埋老婆去，咁我就帶埋仔女、新抱同個孫去，順便周圍玩。我個孫好有表演慾，我都同佢練首歌，到時喺台上唱畀大家聽。」

（即時娛樂）