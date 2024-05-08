談善言望《打天下》變系列劇集 駱振偉怕與AK拍對打戲 (23:01)

談善言飾演的空手道運動員莊惠，在上輯抗拒了師弟志浩的愛，但志浩在今輯仍然對她不離不棄。（大會提供）

談善言（阿談）在ViuTV劇集《打天下2》中飾演的空手道運動員莊惠，在上輯抗拒了江𤒹生（AK）飾演的師弟志浩的愛，今輯不但被飾演其上司的駱振偉（Thor）追求， 在低潮時仍獲志浩不離不棄陪伴。莊惠在劇中面對受傷、成功和失敗狀况，遭遇比上輯更慘。談善言笑言戲如人生，慨嘆前年拍攝劇中的第一場打戲時受傷，休養了9個月才可復工。

她說︰「劇本用『大龍鳳』稱呼這場大打戲，這是大結局之外最大型的場面，涉及很多人，導演又想一鏡到尾，棠哥（監製歐錦棠）亦非常重視這場戲。當晚通宵封街拍攝，我事前花了兩小時綵排了多次，一直沒問題，豈料飯後出事。我那個動作是要前後不斷轉身，然後起飛腳，我轉了身但腳未離地，結果扯傷了左腳，再跌落地。我當時很痛，腦海一片空白。我嘗試站起來，但用不到力，感覺有地方斷了，結果是左膝蓋十字韌帶斷裂。」

駱振偉回憶事發時與AK在另一邊拍攝對打鏡頭，突然遠處傳來一聲慘叫，AK探頭看，見談善言倒在地上，頓時嚇呆了。他說︰「那刻她的狀態很崩潰，擔心影響拍攝進度，覺得不好意思。我們很多人上前安慰，勸她不要太憂慮，先顧好身體。」

談善言坦言自出娘胎，這次受傷最嚴重，入院時心情糾結。她表示︰「我知道十字韌帶斷裂後，曾提議劇組改劇本，刪減我的戲分或安排我坐輪椅拍文戲，但他們決定等我。我復工後不能做太激烈的動作，多少也影響了拍攝。不幸中之的大幸是我的打戲較上輯少，棠哥也為我度身訂做了一些動作，由我親自演繹上半身的打鬥鏡頭，下身動作就由替身代勞，避免我再受傷。大結局在伊館拍打擂台，當時我剛做完手術，我要求開工被大家阻止，可能大家怕我技癢埋位拍攝。我當時很不開心，擔心最後只安排我補拍大特寫交待劇情，結果劇組再借場，令我有機會拍攝。不過，我有時想出腳，會被喝止。」

駱振偉與AK在劇中的對打戲加入了MMA（綜合格鬥）元素。他們曾合作拍攝《繩角》，但沒有對打場面，這次要埋身肉搏，駱振偉坦言害怕︰「我們有幾場戲要一鏡拍到底，動作難度高，出手要準，否則有機會受傷。雖然我在開拍前曾接受訓練，但我的身形比AK大，他又是萬人偶像，我很拍打中他。幸好，那幾場戲在我們互相信任下順利完成。」談善言希望《打天下》能變成系列劇集，長拍長有，甚至乎「打」出國際。

欲知專訪詳情，請留意明天（9日）明報娛樂版。

（即時娛樂）