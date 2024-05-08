鄧麗欣唔認Dry 靠工作滋潤 關心林明禎健康狀况 (20:10)

鄧麗欣（Stephy）與森美今天（8日）出席慈善活動，他們有感近年全球因氣候變化，引致天災連連，提醒大眾要「備災」，及早懂得如何應付災難應變。2人台上玩「同理心」遊戲小測試，森美自嘲比較欠缺同理心，在電台節目經常說錯話，是反面教材。

上月舉行香港電影金像獎頒獎禮，Stephy與林明禎曾拍戲合作，2人當晚同行紅地氈。對於林明禎近日突然在社交平台，宣布因應身體狀况出現問題，要暫時全面停工休養。

Stephy表示有關心對方，又表示頒獎禮當晚，已察覺林明禎有不妥，她說：「當晚她狀態沒有太大問題，只是知她身體輕微不適有少許咳。林明禎表面看似很瘦﹑身形嬌小，卻非常捱得，她常飛來飛去，有時拍戲也要帶病開工，好陰功！我有傳信息慰問，知道她康復得七七八八，也稍為放心，希望她早日可以復工。」

工作忙碌的Stephy本身很注重身體健康，平日有吃營養補充品和做運動習慣。提議單身的她應該識男朋友，就有愛情滋潤，否則會變得很Dry。Stephy聞言反問：「你們覺得我好Dry嗎？生活上不只靠愛情，都可以有滋潤，看我有工作，參與行善又識注重健康，就知已經生活過得幾豐富。生活上還有很多事情可做，不一定需要愛情，人生尚有好長的路要走，等慢慢才會圓滿。」

（即時娛樂）