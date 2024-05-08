林峯對破港產片票房紀錄隨緣 取笑伍允龍遭推跌：高手喎 (20:21)

「城寨三子」林峯、胡子彤和張文傑，今天（8日）到尖沙嘴出席《九龍城寨之圍城》電影展覽會，與現場學生分享拍攝點滴，林峯表示有場戲試位時差錯腳，由二樓跌落一樓，幸好有驚無險，沒有受傷。

對於該片票房截至今午1時，香港和澳門累計票房收$26,877,794，張文傑表示每天都有留意票房，像看股市一樣，既開心又意外，連導演鄭保瑞說：「我究竟拍咗部咩戲？點解會咁樣？自己都估唔到。」問到他們可有信心破港產片票房紀錄？林峯表示隨緣，身為演員已做足本分，希望觀眾繼續支持，沒有目標，見到票房愈來愈好，觀眾看完又喜歡已很珍貴。

胡子彤表示希望原班人馬拍續集或另一部戲，會否希望拍文藝片，不用再打得厲害？林峯想繼續拍動作片，他說：「唔想浪費之前苦練，要郁下，熱血動作片係港產片特色之一，電影雖然拍咗4個月，打得好厲害，但呢段時間同大家相處開心，唔覺得漫長。」

提到伍允龍日前到戲院謝票時，遭觀眾推跌在地上，林峯笑言也有取笑伍允龍：「高手喎﹗」他們事後亦慰問對方，今次事件是意料之外，估不到觀眾看得投入。

問到之後再謝票，會否與觀眾保持距離或取消互動環節？胡子彤表示視乎情况：「觀眾好想同我哋近距離接觸，當然經過伍允龍事件後，大家會盡量小心，發覺有問題，會即刻與觀眾保持距離，現場主持亦會幫手照顧佢哋，大家都好惜住我哋，唔想取消互動環節，呢個係跟觀眾最佳互動方法。」林峯說：「拍完呢部戲，大家身手有番咁上下，識得保護自己。」問林峯會否讓女兒看該片？林峯表示暫時不會。

（即時娛樂）