蔡一傑夢見故友成奎安 相擁喜極而泣：好掛住你呀 (21:11)

草蜢接受黎芷珊主持的《芷珊約您》訪問，草蜢應芷珊要求，在節目中爆小秘密，3子大爆入行頭幾年，曾有表面風光，但其實非常窮困的時期。

傑仔透露曾獲已故好友成奎安（大傻）雪中送炭，他說：「嗰時成日同大傻成奎安出去玩，玩完之後佢送我返屋企，佢係都要上嚟屋企坐，我話唔好啦，但佢死都唔肯，最終都上咗嚟屋企，佢一打開門冇諗過我屋企係咁，就連一張櫈都冇，佢坐喺地下，佢話冇櫈坐啫，畀杯水嚟飲都得啩，我話對唔住，我屋企連雪櫃、水煲都冇，當時我哋係窮到咁，嗰個年代表面係風光，內裏其實好慘，第二日大傻搵朋友送咗張梳化嚟畀我，係我屋企第一張嘅梳化。」傑仔憶故友時不禁哽咽：「好多謝大傻，雖然佢已經唔喺度，但我仍然好掛住呢個人。」

昨天（7日）傑仔在社交平台貼相，並表示夢見大傻，他寫道：「你話世事幾奇呢！自2009年成奎安（大傻）離開咗之後，我從來冇夢見過佢，當節目播出街後，唔知係咪佢感應到，昨晚來我夢中相見、在夢中已知你已離開人世，但我們一見面就相擁喜極而泣，大家都說好掛住對方，我仲笑、你就好啦冇皺紋嘅，我而家多咗啲皺紋啦、真係好掛住你呀大傻。」

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（即時娛樂）