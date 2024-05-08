張天愛林建明出席文麗賢告別禮 阮偉文跟Judy相交逾半世紀 (21:46)

著名時裝設計師及資深形象顧問文麗賢（Judy Mann），上月20日不敵癌魔與世長辭，終年78歲。

今晚（8日）於中環聖母無原罪主教座堂舉行追思彌撒，Judy時裝界好友包括鄭兆良、施熙瑜及張天愛都有出席，連同其他好友阮偉文、何超鳳、林建明、連炎輝等，也來送別她最後一程。

由於Judy生前朋友多又愛熱鬧，故按照她生前個人意願，喪禮採天主教儀式進行外，禮堂佈置用彩色花卉包圍，希望親友不會因她的離世而傷感，出席人士亦以彩色繽紛衣著為主，以示對她的敬意。家屬特製悼念小冊子，刊出Judy多年珍貴相片、親友合照和悼念文章，緬懷Judy精彩生平軼事。

香港癌症基金會執行委員會聯席主席阮偉文（Andrew），與Judy相交超過半世紀，關係非常密切，更有份參與籌辦Judy告別禮，兼且親自執筆寫下對故友的懷念。可是由於回憶太多，他形容是籌辦過程中最困難和難忘的事。

他說：「Judy生前一早已講低，安排好了。由於她好貪靚，不想我們穿得黑沉沉，今日我也襯了粉紅色的花領帶。」Andrew回想自70年代跟Judy認識，在悼念冊內藏有很多珍貴舊照片，記錄他們在不同階段事情，封面照則是取自有一次，大家相約在家中飯局所拍下的照片。

他續說：「我們年輕時一齊夜蒲去玩，好開心，成長期間大家有不同追求，到她最後人生階段，特別珍惜大家友誼。早幾年疫情期間，由於減少外出，就改為經常在家中聚會，大家傾不停，還會開玩笑講『邊個會舉行喪禮先？一定要鬥著得最靚，然後更說不如早死早著』。」

Andrew知好友生前動過3次大手術，但有信仰的Judy認為一切都是上天安排好，一直豁達樂觀面對，臨終時也走得安詳。Andrew感恩認識這位好朋友，知她現在已經沒有痛苦，亦多謝醫護團隊的照顧，令Judy臨終時樣子沒多變，仍像以往靚。

（即時娛樂）