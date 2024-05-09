逆天奇案2｜劉佩玥42吋長腿搶鏡 首拍爆樽戲興奮大叫 (14:29)

張頴康飾演的魏子樂在精神病院被其他院友襲擊受傷，坐白車送院時因發生交通意外而趁機逃走。（大會提供）

TVB劇集《逆天奇案2》昨晚（8日）一集講述冠峰（方力申飾）被阿Wing（林夏薇飾）的善良溶化，為救流浪狗小白墮崖，違反了自己一直推崇的「物競天擇」規條。他更對着小白剖白：「我輸咗畀基因，小白我想做個普通人，想去愛一個人，我可以點做呀？」冠峰之後被一名路過的老村民所救，逃出生天後即急借電話發訊息剎停恐襲，並以Perses身分發聲明稱不會再攻擊香港。

魏子樂（張頴康飾）在精神病院被其他院友襲擊導致受傷，坐白車送院期間因發生交通意外而趁機逃走，並偷偷前往尋找與太太尤麗「撞樣」的悠倩（劉佩玥飾）。他把悠倩帶到地下密室「禁錮」。劉佩玥在昨晚一集騷42吋長腿，劇情講到疊碼仔Jimmy（袁鎮業飾）催悠倩還債，眼見悠倩冇錢還，打算「抽水」當收息。悠倩見情况不妙，以白滑長腿色誘Jimmy玩「剝衫大話骰」及用酒瓶扑暈Jimmy成功甩身。

首次「爆樽」的劉佩玥與袁鎮業在現場看Playback時興奮大叫︰「睇吓，爆得幾靚，都話咗一次搞掂啦！」袁鎮業同樣是首次畀人「爆樽」，他笑言：「都幾爽嘅，感覺好似頂頭槌咁！」Moon還搞笑地分享爆樽心得：「打嘅時候唔好用個底打落去，同埋要有信心、唔好驚，最緊要被打嗰個唔係我！」

（即時娛樂）