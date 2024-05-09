姜濤馮德倫合作拍校園喪屍廣告 分享男人生存法則 (15:19)

姜濤與馮德倫（Stephen）合作拍攝最新一輯預防HPV廣告短片《姜屍校園》，姜濤在短片中飾演「姜Sir」，面對校園內學生突然變成全身佈滿青筋的喪屍。他為拯救未被感染的學生，決定先將大家送到安全地方，然後自己一個去引開喪屍！正當姜Sir發現所有課室都上了鎖，準備獨力對付喪屍之際，型男保安馮德倫搞笑地在儲物櫃中走出來，帶姜Sir進入課室躲避。不過，馮德倫的拍卡開門聲太大，引來所有喪屍衝入課室，兩人在課室內不斷堆起雜物阻隔喪屍。此時，馮德倫突然對姜濤說「果然係頂流，頂得住」，揭開兩人原來在拍戲的情節。他們休息時討論男性預防HPV及頭頸癌的重要性，豈料姜濤突然青筋暴現，追住馮德倫咬，短片原來都是戲中戲！

首次演老師兼喪屍的姜濤表示：「演喪屍真的好好玩﹗我難得化了喪屍妝，自己在休息時間也拍了些短片。」扮演校園保安的馮德倫則說：「我的角色是要在緊張情節中帶出一點輕鬆感。那些喪屍同學演員很專業，我拍攝課室一幕戲時，感受到大家真的很想咬我和姜濤。拍攝那天，我和姜濤除了打喪屍，更一起打籃球。」

《姜屍校園》在真實校園取景，姜濤一見籃球便忍不住出手，更邀請馮德倫一起打波，兩人於是趁休息時間打籃球放鬆。姜濤說：「很難忘，可以跟Stephen拍廣告，還可以和他一起打波，馮導很有型、很親切。」馮德倫首次與姜濤合作，大讚他靚仔、拍攝態度100分，期待兩人將來有機會拍電影。他們在廣告中談及男人生存法則，姜濤被問到現實中的男人生存法則時說：「幾時都要保護好自己及愛的人，任何人都有機會中HPV，而且持續感染HPV而身體未能自行清除，有機會導致患上頭頸癌，不能忽視。」馮德倫說：「很多男士也像我在短片中的角色，覺得突然去做HPV預防，其他人會覺得你一定是有什麼問題，其實男士一樣要保護自己，特別是有家室的男士，照顧好自己等於給家庭一個保障。」

據知，這輯HPV廣告還有另一版本將於5月14日播出，姜濤與馮德倫將以另一個靚仔形象示人。

（即時娛樂）