神耆小子｜羅毓儀七彩Look登場 跳出框框演大話妹 (16:12)

TVB劇集《神耆小子》昨晚（8日）播出第3集，暫居子勇（蕭正楠飾）及一鳴（冼靖峰飾）家中的錢大海（鄭則士飾），繼續與子勇鬥氣，更因為子勇的「古惑牛肉餅而辣到氣咳兼嘔吐大作，場面混亂爆笑。飾演多多的羅毓儀（Yuki）講大話欺騙「迷你倉四子」冼靖峰（Archie）、關曜儁、邵展鵬及羅永健，並成功冧掂Archie以外其餘3子，順利「入屋」合作做生意，令Archie頗為不滿。

Yuki在劇中以「七彩背影」登場，極度吸睛。談到其Shocking Pink Highlight髮型，Yuki說︰「我好鍾意，因為我都好喜歡粉紅色﹗多謝髮型設計師，佢哋畀咗好多心機。我本身嘅頭髮係黑色，拍攝《神耆小子》時又連住其他劇，冇辦法真係染髮，但因為監製、編劇同導演一致認為多多身為設計師，造型應該鮮明啲。我啲粉紅色頭髮，其實係髮片。每次埋位拍攝前要逐片髮片夾番上頭，仲要額外花時間紮辮。」談到其角色長期以牛仔褲及短打出場，Yuki稱是想配合角色人設及髮型，希望展現出活潑醒目感。她同時透露相關打扮與角色的後續感情發展有關︰「多多之後因為一個原因，形象會有180度大轉變！」

Yuki過去多演學生妹，這次跳出框框飾演Trendy大話妹，她坦言接到角色時很開心兼鬆口氣：「接到角色時真係超級勁開心，因為呢套劇都算係我自《下流上車族》後最重戲分嘅劇！我覺得自己算比較幸運，好多謝公司畀咁多機會我，又畀我嘗試跳出學生妹框框。好多台前幕後同觀眾朋友都擔心我有機會被定型，雖然今次角色年紀都唔算大，但層次比較豐富，希望可以有突破，畀到觀眾新鮮感。」

樊亦敏飾演的洪玫瑰與公司小鮮肉傑仔（吳子冲飾）過從甚密，玫瑰除對傑仔照顧有加，又公然摸傑仔手臂及在自己辦公室搣傑仔面珠，引起大海女兒有方（傅嘉莉飾）的疑心，亦令暗中全方位監察公司的大海自覺被戴綠帽而暴跳如雷，在子勇家瘋狂掟嘢發泄。

（即時娛樂）