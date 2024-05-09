保錡嘆做綜藝節目不容易 肥仔一個動作嚇親陳俞希 (17:11)

ViuTV節目《唔鹹唔淡香港指南》今晚（9日）播出的新一集請來ERROR成員梁業（肥仔）及吳保錡現身，他們將聯同主持陳俞希（Hailey）、澳洲仔Brendan到長洲深度遊。各人對長洲有不同的印象，肥仔說：「我有個高高哋嘅朋友（郭嘉駿193）同我講，嚟長洲一定要帶一個女伴。」Brendan則用3個字「貴」、「僻」和「伏」，來概括他對長洲的印象。

4人先跟島上的師傅學習做平安包。在師傅介紹平安包的由來之際，保錡忽然代言人上身，拿出不知何時脫下來的波鞋，欲向觀眾推廣他代言的波鞋，令現場人士嘩然，Hailey立即提醒保錡記得搓麵團前要洗手。當大家與師傅閒聊時，保錡又突然慨嘆做綜藝節目不容易︰「一個字！秒秒金錢秒秒金，寸金難買寸光陰。」

他們之後與外籍嘉賓Clarissa（沙沙）分成兩組，鬥快完成節目組給予的任務指示。眾人獲發幾張於長洲拍攝的照片，他們需要找到照片上的地方並根據指示完成一張打卡合照。肥仔和Hailey在途中巧遇藝人劉瑞威（Meow），兩人以為Meow是長洲地膽，遂問Meow照片上景點的正確位置。Meow未能認出照片上的地方，肥仔裝作憤怒對Meow說︰「冇你嘅鏡頭啊﹗」

肥仔在節目尾段被要求揹起Hailey走一段路，他指Hailey比想像中輕，但在途中放下Hailey並表示「再壯嘅馬都會有攰嘅一日」。肥仔隨後換個姿勢，將Hailey抱起並扛在肩上，嚇得Hailey大叫好驚。

（即時娛樂）