《中年2》譚輝智出道2個月 5.26九展開騷 票價最高880元 (16:40)

《中年好聲音2》亞軍得主譚輝智，將於5月26日在九展Star Hall舉行他正式出道以來首個個人演唱會，這個名為「譚輝智 Fight For You 演唱會」門票，分別為 $880、$580和$380三種，明天（10日）早上10時公開發售。

譚輝智表示最初聽到開個唱消息時，他非常興奮，沒想到這麽快達成願望，不過也絕對有壓力，幸好製作團隊非常有經驗，在很短時間已安排好所有事情，讓他不用費心。為了不辜負大家對他的支持，他會練好所有表演的歌，以及戒吃平時最喜歡吃的炸物和辣味美食，同時他也問其他前輩如何養聲，把身體調理到最佳狀態，預備今次個人演出。

譚輝智說：「最想將今次首個個唱，送畀一直支持我嘅歌迷同家人朋友，今次海報概念源自FC Club Fai-ters。"Fight for U"寄意這個演唱會，送畀每位支持輝智嘅人。我覺得拳手台上1分鐘，台下10年功。每場拳賽前，拳手花唔少時間及努力去鍛練；比賽時，每一下重擊都係困難，但拳手需要有無比意志應付，我覺得拳手代表堅毅不屈精神，我都係靠這個精神一路走過來；而且我知道今次Star Hall今年6月後便會拆，能夠喺佢拆卸前舉行首個個唱，別具意義。」

（即時娛樂）