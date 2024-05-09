Loong 9香港成員遭忽視？ 冼靖峰無份亮相上海活動：粉絲問我先知 (17:28)

鄭則仕（Kent）、冼靖峰（Archie）和樊亦敏（Amy）等，今天（9日）出席劇集《神耆小子》宣傳活動，玩遊戲時，Kent哥要由7位男藝人抬起，Amy笑稱這幕似捧燒豬，又指Archie是當紅炸子雞，Kent哥表示要找Archie領軍兼請食飯。

Archie身為男團Loong 9一份子，對於Loong 9官網公布成員明天（10日）亮相上海活動，但只有Loong 9-S隊成員出席，Loong 9-V分隊的3位香港成員卻無份，Archie坦言不知情：「有粉絲問我會不會去上海，我才知道Loong 9有活動，我覺得大家可以多留意我們不同Crossover﹑不同小組的表演，我不會特別去想開不開心。（因為不開心所以不多想？）我只會因為表演不好而不開心，不會因為未能參加而不開心。」

有網民認為3位香港成員被忽視，Archie說：「一切等公司安排，自己只能把握好每個機會。（向公司爭取去內地工作機會？）我們幾個成員有跟公司傾過，想做好表演給大家看，令大家有Surprise。（明天有沒有工作安排？）暫時未有。」他透露上次Loong 9香港見面會延期，已定於6月中舉行：「現在度期中，場地仍物色中。（12位成員齊人亮相？）暫時不可以透露。」

5月15日生日的Archie表示，當天已安排工作，工作後會跟粉絲舉行3小時聚會，包括唱歌及跟粉絲玩遊戲環節。提到Archie被形容為當紅炸子雞，他謙稱只是新人：「我請食飯無問題，我們已相約食飯慶祝生日，但我在不同方面都是初哥，要多多跟前輩及平輩學習，每晚都翻看劇集檢討表現，覺得有些地方做得不好。」

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（即時娛樂）