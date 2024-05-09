演唱會尾場變尾二場 五月天拒留力 瑪莎︰似要死在台上 (18:00)

台灣天團五月天在中環海濱活動空間舉行的7場《回到那一天 25周年巡迴演唱會》香港站，本月1日的第2場因有裝置損壞而取消，延期至今晚（9日）補場。五月天昨晚（8日）演出原定是尾場的演唱會時，成員石頭開玩笑說︰「大家衝住尾場心情而來，沒想到因上周暴雨影響部分舞台設施故障，明晚還有一場補場。大家覺得五月天今晚會保留體力嗎？不會，我們每晚都為你們用盡體力﹗」瑪莎續說︰「發生事後需要補場演出，但差別不大，因為五月天每晚演出都當最後一場做，會耗盡力氣，好似要死在台上似的。」阿信勸瑪莎不要輕易談死：「請你先唱完這個騷，相信觀眾都想五月天繼續唱下去，我都希望唱到80歲。」

阿信之後戲弄瑪莎，說他身穿的半截裙快要飛起來，問他是不是內褲也脫掉。現場觀眾起哄大叫「脫掉」，怪獸上前扮揭裙，場面搞笑。阿信笑稱五月天賣藝不賣身，但隨後竟要求鼓手冠佑脫外套。原來冠佑身上的拼圖T恤象徵「五月天愛上香港這個城市，在他們心裏也有一塊拼圖」，冠佑說T恤是在旺角女人街買回來，阿信即爆有味笑話：「冠佑不是去女人街買拼圖衫，是去買『春』裝，哈哈，小朋友要塞住耳朵不要聽。」

尾聲時，五月天向觀眾鞠躬致謝意。阿信說：「有人跟我們說過，一個人如果失去了夢想，跟鹹魚沒兩樣，於是我們就帶着夢想來到2024年，謝謝大家，希望大家以後都來『五月之約』吧！」5位成員隨後與全場觀眾大合照及兩度安歌，阿信更走落台跟觀眾握手，氣氛熱烈。

（即時娛樂）