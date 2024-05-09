per se新歌年輕人發放正能量 籲學生勿輕生 (18:58)

組合per se加盟香港Sony Music後推出新歌《也許沒有未來神》，並由成員Sandy和Stephen共同作曲、編曲及監製，2人接受新城黎莉主持的節目《勁爆樂勢力》錄音訪問，透露新歌《也許沒有未來神》是去年計劃的延續，她稱：「歌詞我係聖誕節之後寫，寫足10日，其他人寫歌中間可能會休息，但我真係寫足咁多日。」

Sandy在節目中表示新歌主題是為年輕人打氣，向他們輸送正能量，Sandy說：「嗰期有好多新聞講啲學生輕生，就好想寫首歌去陪伴同畀啲力量學生，好記掛佢哋，而自己寫歌時一直諗，點樣可以幫到一班學生舒緩，但同時又唔會太離地，要代入番佢哋嘅身分去做。」

黎莉問創作時可有遇阻滯？Sandy說：「就係要畀啲咩出口佢哋，開頭自己都寫到好似冇出口咁...我有個同學係中學老師，佢都知讀書係好大壓力，問佢作為老師，覺得啲學生需要乜？點解會輕生？佢答可能係情感、或屋企、或讀書方面，朝住呢個方向去諗，再諗下自己，終於發現以前完全冇諗過10年後會做音樂，原來每個人的出口，就喺好遠處，要繼續相信先走到終點。」

MV邀請麥曦茵導演再次執導，黎莉形容MV甚有《愛麗斯夢遊仙境》感覺，而某些鏡頭會很暗黑，Stephen指麥曦茵拍攝MV前，曾問他們是否怕火或怕水？他稱：「我拍咩角色都得，路人都得。」Sandy則說：「佢有問我怕唔怕火，我話驚，但乜都得，所以有射『火箭』鏡頭。」

（即時娛樂）