193保錡爭住認跳舞差 怕拖累隊友 XODIAC港成員教隊友廣東話 (20:36)

男團XODIAC香港成員麥駿昇（Sing）及李傲賢（Leo） 、ERROR成員193（郭嘉駿）及吳保錡、 P1X3L、胡子彤和泰國Rap界天王F.Hero等，今天（9日）出席經典帽款誕生70周年活動，吸引大批粉絲圍觀。

XODIAC成員Sing和Leo表示已9個月沒返港，掛念家人和住家飯，但此行只逗留2天便返韓國，繼續為XODIAC巡唱準備，首站是首爾，接着是日本和香港。問他們有否教成員廣東話？他們表示有，之後會在港舉行粉絲見面會，要用廣東話跟粉絲打招呼和自我介紹：「教他們講『食咗飯未』和潮語。（粗口呢？）都有，被人用粗口鬧（他們）都聽得明。」他們目前主力韓國發展，透露XODIAC之前推出2首單曲，希望有機會拍電影和短劇。

ERROR稍後與MIRROR的楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、陳瑞輝（Frankie）和王智德（Alton）開騷，但193和保錡仍未開始綵排，因目前先排舞，他們跳舞部分很少。

談到ERROR和「5鏡」夾Band，193透露他會彈低音結他，保錡彈結他，何啟華（Dee）則負責唱跳，並嘲笑阿Dee骨質疏鬆，練舞後周身骨痛要請病假。問到會否被阿Dee拖累？193和保錡爭住自認最差，反而擔心自己拖累隊友。

談到即將舉行的《Chill Club推介榜年度推介23/24》頒獎禮，他們表示ERROR到時會出席，保錡說：「我們對名銜和獎項都不強求，最重要盡力做好本分。」在旁的193說：「你好謙虛，我現在都好謙虛，但有時都會不小心自大了一點，希望都可以上到台，之前都攞過組合獎第二名。（今次攞第一？）一世都未必攞到，但不要緊，我們一向排第二，做好自己便可。」

（即時娛樂）