新城音統會交流會 馬浚偉：大膽嘗試會有好多可能性 (21:41)

新城首席營運總監馬浚偉推動的「新城音樂統籌委員會」（簡稱：音統會），為了聽取更多音樂界專業聲音及意見，每月邀請業界資深代表到新城舉行會議，交流音樂走勢及未來發展方向，昨日（8日）舉行第二次業界意見交流會。

馬浚偉率領新城音統會的正、副主席程凱欣、周禮茂與其他委員一同出席交流會。昨日到場有14間唱片公司高層代表及業界獨立宣傳人員應邀出席，交流會上由新城音統會主席程凱欣分享新城音樂發展動向，因應上一次會議，聽取唱片公司建議，而產生的Gen Z節目《Z世代咪高峰會》已於本月1日開始。該節目逢星期三邀請Z世代歌手接受直播訪問。暫時進行了兩集訪問，包括陳葦璇、余宗遙、區子琳、許靖韻、洪助昇和張天穎現身。第三集會邀請Lolly Talk與蘇凱倫。除了節目外，新城亦正積極籌備6月在商場內舉行的「Z世代咪高峰 Show」及開拓一連串新動向，藉以推動新城廣播全新音樂方向。會議中，業界讚賞新城安排歌手們參與節目及活動，希望日後更多歌手有機會上節目爭取曝光，以及演出的機會。

馬浚偉說：「嚟緊有好多重點活動，歌手有好多參與機會，全力支持新人及『Z世代』，我哋會努力激活生態，產生最大效應不斷開拓平台或社交媒體上嘅可能性，希望業界多畀意見，大膽嘗試，會有好多可能性，例如廣播劇，希望舉行多啲青春、陽光嘅歌手活動。」

（即時娛樂）