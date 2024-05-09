鄭保瑞被林峯舞台Chok樣吸引 憂電影發展前景：我驚以後冇戲拍 (23:16)

風光背後的鄭保瑞﹐不敢攀談「成功」，近幾年因疫情遇不少波折，加上有很多未知之數，對發展前景充滿擔憂，更稱「我好驚以後冇戲拍！」（林祖傑攝）

香港電影金像獎最佳導演鄭保瑞（瑞導），其執導電影《九龍城寨之圍城》上映後愈影愈旺，票房勢如破竹，兼贏盡口碑。瑞導歸功台前幕後夠搏命，提到重用林峯，是被對方舞台上的Chok樣吸引。不過，風光背後的鄭保瑞﹐不敢攀談「成功」，近幾年因疫情遇不少波折，加上世界有很多未知之數，對發展前景充滿擔憂，更稱「我好驚以後冇戲拍！」

改編自漫畫和小說的《九龍城寨之圍城》（簡稱：《圍城》），以動作包裝舊香港的九龍城寨故事，戲中夾雜粗口和血腥場面，鄭保瑞笑言：「算乾淨版，盡量保持原汁原味和個人風格，有些勁血腥，好似朱栢康掟女吸毒者落街攝大廈罅已剪走。」

製作從創作至拍攝、上映，歴時花8年心血，耗資3億元拍攝，他稱單是九龍城寨搭景用上3個月：「拍完之後，劇組話要用鏟泥車推冧個景，我出名補戲王，都冇得再補戲，但即刻攞部攝影機返去拍低覺得有價值景物，都打算剪導演版，放上網畀戲迷分享，要想辦法谷票房。」他呼籲觀眾入場支持，盼保持電影娛樂事業生態，幫老闆回本，電影從業員才有出路，他說：「我都好驚以後冇戲拍！」

疫情確實對鄭保瑞的電影工作殺傷力大，他指2020年拍《命案》最無助，翌年緊接開拍《圍城》仍有很多未知之數，令他好多擔憂，即使現在贏口碑，得到安慰，但不敢講成為金像導演，就等如有票房保證，他說：「點敢諗成功？唔失敗已經好好，票房成績要睇運， 《智齒》都有口碑，票房得220萬，冇預算低到呢個點！當時因為疫情，部戲攞去參加網上舉行外國影展時，被偷放上網瘋傳，我哋搵到偷片者，但佢唔肯將映片下架，個server又唔知放邊個國家，部戲喺戲院上映時，好多人已喺網上睇咗。」

談到選角揀林峯、劉俊謙、胡子彤、張文傑演城寨四子，鄭保瑞稱沒有人強迫，純粹個人意願，看好他們有潛質在影壇上位，他滿意4人表現：「我以前睇過林峯演唱會、《Chok》MV，在舞台上做到Chok，要有力可有力，畀我深印象，覺得佢有可能性，而且佢喺電視台出嚟，有一定演技，佢好聰明，我畀《獅子山下》難民故事佢睇，佢就揣摩到點演無助感覺。」

他又爆林峯帶威士忌開工，跟3位拍檔建立兄弟情：「阿峯化完妝未埋位，就開支酒同佢哋飲少少，放鬆心情，令氣氛融合，我覺得OK，佢哋能付出都付出，從冇因飲酒而失場，始終日日拍打會好繃緊，阿峯打到背脊肌肉抽筋不能企直，趷下趷下都返嚟拍戲，胡子彤下巴受傷鏠完15針都照開工。」

欲知專訪詳情，請留意明天（5月10日）明報娛樂版。

（即時娛樂）