《逆天奇案2》今晚大結局 「金師爺」馬國明驚喜現身 (13:29)

骯髒彈輻射量太大，拆彈專家當場斃命。眾人一籌莫展之際，Ana在暗網找出拆彈方法，惟負責上天台拆彈的人一定中輻射身亡。森Sir和Nic Sir為救香港決定以身犯險，以擲銀仔決定誰做「死士」。（大會提供 / 明報製圖）

TVB劇集《逆天奇案2》昨晚（9日）一集講述冠峰（方力申飾）Big Boss身分終被揭穿，Ana（馮盈盈飾）成功解密未婚夫Daniel（高鈞賢飾）電腦，以Daniel研發的軟件發現冠峰真正身分是Perses。森Sir（陳展鵬飾）和Nic Sir（黃智賢飾）帶隊到大學拘捕冠峰，冠峰藉住和學生做羊群心理實驗成功變裝逃過追捕，被救過的流浪狗小白帶到廢棄教堂，得到新的啟發。

被魏子樂（張頴康飾）禁錮的悠倩（劉佩玥飾）成功逃走，其實是子樂故意放走她。森Sir和Nic Sir接報到中環核心地帶某大樓天台處理懷疑炸彈案，該炸彈是攜帶核輻射物質的骯髒彈，一旦引爆隨時造成大規模傷亡。子樂在網上上載影片承認責任，揚言要全香港為亡妻陪葬。林夏薇飾演的阿Wing與森Sir重修舊好，兩人到婚紗店選婚紗，林夏薇分別穿上前後Deep V、露肩、入膊式露背高衩婚紗，十分搶眼。

《逆天2》今晚大結局，骯髒彈輻射量太大，兩位拆彈專家當場斃命。眾人一籌莫展之際，Ana在暗網找出拆彈方法，惟負責上天台拆彈的人一定中輻射身亡。森Sir和Nic Sir為救香港決定以身犯險，以擲銀仔決定誰做「死士」。《逆天2》總監製劉家豪及其太太梅小青、馬國明將驚喜現身。《逆天2》是劉家豪的榮休之作，他在拍攝時已埋下彩蛋，繼早前兒子一家客串演出，他與太太梅小青亦會客串演火藥味十足的法庭戲。馬國明就會以其主演的劇集《法言人》角色「金師爺」身分現身。

（即時娛樂）