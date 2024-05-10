林日曦遭冒認開小紅書 騙徒公然回信︰我大概是個壞人 (14:16)

林日曦前天（8日）在Ig透露被一名身在雲南的人士冒充開設小紅書帳戶，對方以其名義頻繁地更新內容，更創作他與林夕的相處。身在日本的他為此以「札幌林日曦」身分向這位「云南林日曦」發出公開信，豈料竟獲對方「回信」，更自認是個壞人。林日曦昨天在社交網分享事件的最新發展，並再次向「云南林日曦」發信。他說︰「最新發展：《云南林日曦回信》。昨晚發文澄清這個『云南林日曦』並不是我之後，有讀者回報，『云南林日曦』改了『小红书』的名字和頭像，然後『回信』了。『谢谢，我大概是个坏人』他說：『请转告他。』（如圖）我不肯定『他』是不是代表我，反正有很多讀者轉告我... 由於他並沒有說清楚到底發生什麼事，想當然就有『小红书』網民會留言問候和關心他（還是關心我？...我好亂）。而我，也非常關心他（我自己......），所以我也要回信了。」

林日曦在回信中寫着︰「雲南的天氣怎麼樣呀？想跟你說，很多香港人都喜歡雲南呢，尤其是過橋米線三小辣。我沒有『小红书』，你大概也沒有FB和IG吧。我們隔著一度防火牆，透過讀者來當飛鴿，這樣子交換書信，該死的還真有點浪漫。浪漫歸浪漫，現實歸現實。現實裡，你就是冒充我。有人可能會說，『超全世界得你一個林日曦咩超超超』，你可千萬別要犯這種低級的思想錯誤哦。你是盜用我的照片和姓名，而且不斷從行文中引導他人你就是我，你就是冒充我。我不知道你是不是『坏人』，但，你確實是一個『骗子』。你要做的，不是被我揭發之後，寫一些模糊的、矯情的說話來為自己開脫，或是改個名字就當完事然後繼續發文。你應該做的，是現在立刻即刻立即刪除帳戶。雖說那一萬多的追蹤讀者數目，也是你過往半年不斷發文經營而得來的，但怎麼說也冒充了我和盜用了我的照片呀。所以說，你放手吧。」

林日曦還在信中給「云南林日曦」忠告和建議，他說︰「1） 你文筆比我好，不要放棄寫作；你應該開一個新帳戶，繼續寫文章，有很多人會喜歡你的；2） 我在大陸的知名度極低，而且跟『师傅林夕』唔係咁熟（會被放飛機），不要再冒充我了；3） 如果你只是想要用一個『师傅林夕的徒弟』的名銜去招搖撞騙，沒問題的，去冒充林若寧吧。4）冒充林若寧的好處：4a） 林若寧的知名度比林日曦高；4b）林若寧為人低調，而且沒有社交平台帳號，沒辦法澄清。好了，不跟你說了。札幌今天天氣很好，我要出門吃米線了。祝你未來能夠以自己的名字和文字來打開真正屬於自己的一片天。」

大批網民看完林日曦的回信後爆笑，留言問︰「林若寧做錯咗啲乜嘢？」有網民爆料指「云南林日曦」已刪走自認是壞人的帖子，還出了一個新Post叫人不要偷睇兼禁止留言。

相關新聞︰林日曦遭冒認開小紅書分享師徒相處點滴 Ig發公開信澄清

（即時娛樂）