陳慧敏闊別7年開騷 邀The Hertz任音樂總監 注入搖滾力量 (19:02)

陳慧敏（慧敏哥）將於本月16至19日在香港藝術中心壽臣劇院舉行4場《「趁我們還有____ 」陳慧敏個人音樂會2024》。相隔7年再開騷，她期待與樂迷重聚外，也特別找來The Hertz任音樂總監，為粉絲帶來驚喜。綵排首日，慧敏哥與The Hertz已默契十足，嘗試互換位置，以碰撞出不同火花。

雖然慧敏哥試完Herman的主音位置後自覺未夠好，Herman卻說︰「有Feel呀，完全感覺到佢夾Band嘅開心。今次音樂會會有我哋嘅改編，大家要拭目以待。」Ricky則說：「第一日綵排大致順利，各人都有改編少少，玩出嚟幾得意，有每個人嘅元素，希望大家鍾意。」慧敏哥與Him透露歌曲改編後會讓樂迷感覺好像去了不同地域，有些會令人興奮、有些會令人平靜。他們Jam歌時Jam出新版本，直呼「好正」。慧敏哥笑言正好取替Herman在樂隊中的地位，Herman順勢說：「開心呀！我哋終於有女主唱。」

慧敏哥表示多年前在一個演唱會上認識The Hertz，聽一次已愛上他們的音樂，因此知道要開騷後，立即想邀請他們出任音樂總監。慧敏哥說︰「好開心今次搵咗佢哋，我喜歡佢哋音樂外，自己都未試過夾Band，好想透過今次音樂會成為一分子，試試Band Sound。」

（即時娛樂）