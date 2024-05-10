甄濟如休學闖樂壇 無懼被指靠父蔭 要比爸爸甄子丹更努力 (22:46)

甄濟如表示甄子丹、汪詩詩都是很勤力的人，因此她要更努力創作及唱好每首歌。（劉永銳攝）

唱作歌手甄濟如有一個超強的家庭背景，爸爸甄子丹是國際動作影星，媽媽汪詩詩是名模，她坦言入行前已做好心理準備，不會理會網上言論。（劉永銳攝）

甄子丹與汪詩詩的20歲大女甄濟如（Jasmine），去年加入Sony Music成為唱作歌手，為專心闖樂壇更暫時放下學業，向本來正在修讀的國際知名音樂學府伯克利音樂學院（Berklee College of Music）申請休學。

Jasmine回憶從小就喜歡音樂和舞蹈，最記得9歲那年在姨姨汪圓圓的婚宴上獻唱。「阿姨知道我喜歡唱歌，就邀請我在2000多名賓客面前獻唱。我一口答應。媽媽知道後很緊張。當晚，我獻唱《Rolling in the Deep》，他們都很震驚，感動落淚。」爸爸是國際動作影星，媽媽是名模，Jasmine一直被質疑靠父蔭入行，她坦言出道前已做足心理準備，一早決定好不理會網民留言與評價。「我寧願集中精神努力練習改進自己﹗我很欣賞爸媽，他們是很勤力的人。爸爸是很成功的電影人， 所以我要更努力創作及唱好每首歌。」

入行前，Jasmine本在伯克利音樂學院上學，後來決定休學，全力衝事業。「學院內有不少音樂人都是來來回回進修，最後完成課程。入行初期，我白天上課，晚上寫歌或跟公司開視像會議，後來覺得難以兼顧，因此決定這年暫停學業，專心唱歌，日後視乎情况再作打算。」母親節將至，Jasmine認為心意比物質重要，因此曾與弟弟甄濟嘉合力創作歌曲送給母親。「我們每年也會跟外婆、阿姨、表姨，有時還加上太婆，四代同堂慶祝。我常記住，母親為子女作出了很大犧牲，因此天天也是母親節。現在出席家族飯局及派對，我都會唱歌，是他們指定的歌手擔當。」

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（即時娛樂）