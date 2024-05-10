AK為個唱操肌冇壓力 麵店下月結業留美好回憶 暫無意再做飲食業 (20:21)

MIRROR副隊長江𤒹生（AK）將於7月29日舉行《ANSON KONG“THE GAME OF LIFE”IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》。他今天（10日）在銅鑼灣某商場舉行記者會，吸引數百粉絲到場。首次舉行個人演唱會，AK坦言心情緊張和興奮，待MIRROR完成澳門演唱會後就會投入籌備工作。他坦言市道不好，目前開一場已有壓力，會否加場視乎觀眾反應。AK說︰「入行後遇到不少挑戰，像打遊戲機一樣，因此以『Game』為演唱會命名。」

他為演唱會花心思，打算自彈自唱搖滾歌，亦會將16、17歲時愛跳的街舞重現台上。AK說︰「我已開始練結他，自從手指受傷後已很久沒彈過，這次想以結他配合搖滾歌曲。」AK透露將為演唱會操肌，但不能跟「大表波」邱士縉相提並論。他笑言︰「我是Sell鋼條身材﹗有大表波後，我再操肌時已沒壓力，輕鬆很多﹗」AK表示會邀請兩位以上演出嘉賓，他賣關子不願透露太多。被問到嘉賓會否是MIRROR隊友時，他說︰「要看看檔期，他們是最忙的。」

談到與哥哥合資的拉麵店將於6月結業，AK坦言開麵店是他們兩兄弟小時候的夢想，奈何現在的租金很貴，飲食業很艱難，希望大家能留港消費。他說︰「雖然經營麵店的時間短，但這是個很好的回憶。我暫時不再做飲食業，集中演藝事業。這次損失了少許，貼一塊膠布。」

（即時娛樂）