「獎老」阿七遭呼喝被指「賴死」 受屈流淚：針對九線演員有用嗎 (11:44)

無綫《開心無敵獎門人》「獎老」吳嘉儀（阿七），去年多次在社交平台發文投訴新婚的丈夫Leo（豬仔），自言婚後不要談幸福，事件一度惹熱議。到今年2月底時，她再在社交平台爆Seed，公審對象由老公變成幕後工作人員。

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昨天（10日）阿七在Ig限時動態爆料，稱在公司被人苛刻對待，最後更忍不住流淚。她疑被人呼喝，她寫道：「你坐喺度賴死都唔會有人幫你整頭。」受屈的阿七接着發文解釋：「其實，我都係被知返嚟試造型，準時換衫跟住入化妝間試嘢。我事前都唔知冇book，咁溝通清楚咪大家都好做，試唔到咪唔試囉，唔使喺化妝間對岸大聲呼喝過嚟嘅。我搵個空位坐埋一邊，諗住打個電話問清楚啲安排，仲要加句話我『賴死』。難道我特登老遠返嚟呃個古裝look？大家同事唔同部門都係做嘢啫，以禮相待好嗎？」阿七還Hashtag叫對方「將心比己」，她寫道：「就算沒必要友善也不用苛刻」、「針對一個九線演員有用嗎？」、「非常想念那些友善但退休了的同事」。

及後阿七貼出流淚食包自拍照，然後有感而發寫道：「然後坐低食件熱狗，悲就（從）中來，兩行眼淚。去到Canteen發現又轉手了，幸好大多熟私嘅員工仍然留守。」阿七表示剛入行時，有前輩分享表示後生仔女要受下氣，被人鬧慣就沒事，但阿七反駁：「我心諗：咁係咪到我老咗又變返鬧嗰個？呢啲係惡性循環。時代唔同，職場都講求互相尊重，需要雙向嘅，希望大家都謹記互相尊重。」阿七收到同事及朋友問候，她會做好自己本分，問心無愧。

（即時娛樂）