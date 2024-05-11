神耆小子｜羅毓儀被指有葉蘊儀影子 爆冼靖峰好大食 (12:16)

無綫劇《神耆小子》昨晚（10日）播出第5集，劇情講述錢大海（鄭則士飾）為保護孫女金多多（羅毓儀飾）「重現人間」，並接受警方調查。

自第3集後佔戲頗重的羅毓儀（Yuki），昨晚除了有與冼靖峰「偽深情」互動及唱K戲分外，其中一幕呈現Yuki「大學生畢業look」。由「御用中學生」升呢大學生的Yuki，照片中的她看上去亦比平時成熟，有網民更指Yuki有8、90年代「宅男女神」葉蘊儀影子。

談到與Archie合作，Yuki開心又有新鮮感：「大家都鍾意音樂，除咗拍劇，我哋都會交流拍劇同唱歌心得，互相學習。」她又笑指與Archie戲內戲外都愛鬥氣，並大爆Archie好大食：「拍劇時我哋都好鍾意鬥嚟鬥去，喺度計住大家邊個NG得多啲。最搞笑嘅係我發現咗佢原來好大食，有一次去餐廳放飯，佢嗌咗成枱餸之後，仲食咗一隻海南雞，同台嘅人都畀佢嚇親。」

另外，昨晚一集亦有已故藝人陳狄克演出。劇情講述飾演大海寓所盡責看更老陳的陳狄克，向曾遭綁架的大海拍心口表示：「我以前係散打王，十個八個都埋唔到我身！」說畢更在大海面前耍起功夫；搞笑的是，陳狄克耍得陶醉，但鄭則士沒有放在眼內，只自顧自與佳叔講電話，畫面趣怪。

雖然對老陳耍功夫零興趣，但大海離開前不忘大讚老陳有「拳風」，令老陳繼續陶醉地對空氣大顯身手，喜感十足。根據資料，陳狄克16歲已加入電視圈從事武指工作，並曾為經典劇集《上海灘》擔任武指，許文強（周潤發）被亂槍射殺的經典一幕，就是由他設計。

（即時娛樂）