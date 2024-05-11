周家蔚被封惡媽 Bob爆女兒「反社會人格」 周吉佩兒子入行有望？ (12:36)

吉吉則感謝Louise在其每個人生低潮期均陪伴在側。（大會提供）

明日（12日）母親節，今晚（11日）無綫推出特備節目《Mayanne小喇叭 加長版》，邀來3個家庭包括林盛斌（Bob）、洪天明及周吉佩（吉吉）一家大細，分享親子趣事，大談育兒經，有笑有淚。

節目開首，3個家庭「晒冷」騷quali，小朋友輪流才藝表演，Bob三女林機兒（Kaye）和孻仔林道申（Jaye）分別表演藝術體操和跆拳道；洪天明細仔洪竟琋（JT）表演體操曬真功夫，由大仔洪大仁（TJ）拉大提琴伴奏。吉吉則彈結他與仔女Jam歌，女兒周洛澂（包包）負責主唱，兒子周煥林（波仔）則擔任鼓手。

談到培養子女興趣，天明認同Bob應讓他們自行選擇喜愛興趣，而非單是滿足父母欲望。正所謂「童言無忌」，周家蔚透露JT是小管家，曾坦言不接受媽媽衣著暴露：「佢唔畀我著泳衣，去水上樂園短褲都唔得。我問佢驚咩呢，佢話驚我cheat，每次阿仔管我，天明都喺後面笑！」

吉吉太太Louise指波仔個性古靈精怪，令她「唔知好嬲定好笑」：「有次我話記得提媽咪買漱口水，佢就話『我知，牙肉萎縮嘛，你都40㗎喇』，呢個係廣告slogan！」波仔更即席神模仿廣告Tone，全場大笑。Bob亦爆料指女兒愈來愈有反社會人格。

之後Mayanne拋出「屋企邊個最惡」的「超．現實」快問快答問題，大部分子女投票覺得媽媽最惡，Pearl和家蔚均當選為「惡媽」；Bob不時與天明握手表達"I know that feel bro"心情，相當抵死！

爆完一輪「童言無忌式」家事，子女親自DIY母親節卡送給媽媽，更和爸爸親吻媽媽以表愛意，溫馨滿載；爸爸們亦向太太發表愛的宣言，感謝她們一直以來無條件為家庭付出，當中天明的話令家蔚感動得熱淚盈眶：「佢比較想專注事業，但為咗我放棄咗，仲為咗我生小朋友，而我同其他家庭唔同，成日唔喺度，佢一個人好辛苦...我覺得佢好唔容易，真係要thank you媽咪。」

身為一家之主的Bob為擔起頭家努力在外掙錢，他感謝Pearl「一打四」將頭家打理得妥妥當當：「細路都好生性、好明白（事理），我就覺得（自己）點辛苦都值得。」吉吉則感謝Louise在其每個人生低潮期均陪伴在側。

（即時娛樂）